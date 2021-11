Ispred zagrebačkog HNK stvorila se tradicionalna gužva zbog najpopularnijeg baleta na svijetu, Orašara, javlja RTL.

"Orašar, ja bi ga svrstao u neki povijesni fenomen, kao prvo, a kao drugo neki društveno kulturološki fenomen, i to ne samo u Hrvatskoj, on je fenomen diljem svijeta. Bake, djedovi ce dolaziti sa svojim malisanima, unucima, djecom. On je taj nekin trenutak druzenja, zblizavanja", kaže ravnatelj baleta HNK Leonard Jakovina.

Taj baletni fenomen Petra Iljiča Čajkovskog na daskama zagrebačkog HNK u prosincu zaživjet će 14 puta.

Nervoza zbog pada sustava

Adventsku čaroliju danas pak je prekinula nervoza građana koji su satima čekali svoje ulaznice, a nisu ih mogli dobiti zbog preopterećenja sustava za prodaju. Nekoliko sati ulaznice se nisu mogle kupiti ni putem interneta.

"Pitanje je hoće li oni imati te karte ili ne, nije fer za nas koje smo tu čekali jer nam mogu uzeti karte online kad se sustav napokon digne. Zato se sada i borimo da vidimo što se događa", kaže Tomislav Rogulj iz Zagreba.

Iz kazališta pak kažu da podaci onih koji su strpljivo čekali su zapisani i svaka će se ulaznica naći u pravim rukama. Dio izvedbi moći će se gledati uz predočenje COVID potvrde, a dio uz pridržavanje epidemioloških mjera.