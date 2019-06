PONOVNO SNIMILI MORSKOG PSA KOD MAKARSKE: ‘Nemojte ga dirati jer je zaštićen. Ne smijete loviti ni uznemiravati’

Jučer se pojavila treća snimka morskog psa vrste mako

Nakon što je u nedjelju pored Makarske i u utorak pored Korčule snimljen isti morski pas, jučer se pojavila nova snimka, snimljena s broda ponovno pored Makarske, piše Slobodna Dalmacija. Snimili su ga turisti s broda oko podneva, a čini se kako se opet radi o morskom psu makou.

“Pas kučak, široko poznat pod nazivom mako jedan je od tri predstavnika morskih pasa iz porodice Lamidae prisutnih u Jadranskom moru (uz Atlantsku psinu i Veliku bijelu psinu). Obzirom da je dužina jedinke sa video zapisa procjenjena na manje od 200 cm moguće je da jedinka još nije dosegla spolnu zrelost. Ne postoji zapis o napadima ove vrste na ljude u Jadranskom moru, a u svijetu su napadi ove vrste na ljude izuzetno rijetki (uglavnom su to napadi većih jedinki)”, uz videosnimku je napisao David Udovčić, stručni suradnik na Institutu za oceanografiju i ribarstvo.

S obzirom na to da je najveća duljina ovog psa oko 4,5 metra, čini se kako on ne bi trebao predstavljati prijetnju za ljude. Udovčić upozorava da je ova vrsta u Hrvatskoj strogo zaštićena, što znači da se psa ne smije loviti ili uznemiravati. Nije poznato je li to ista jedinka koja je snimljena ranije ili se radi o morskom psu koji je nedavno uplovio u makarsku rivijeru.