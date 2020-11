‘Trebamo testirati više, prezentirati točne podatke, uvoditi ozbiljnije mjere na vrijeme, slušati stručnjake s kredibilitetom, ne dozvoliti da politički interesi budu iznad zdravlja’, kazao je Đikić

Hrvatska je prešla ukupno 1000 preminulih od bolesti koronavirusa te se čini da bi se mogla ostvariti crna predviđanje znanstvenika Ivana Đikića koji je upozorio da bi do kraja mjeseca mrtvih moglo biti 1500.

Đikić je za 24sata rekao da nam broj umrlih i oboljelih govori da smo zakazali s pravilnim mjerama već duže vrijeme (najmanje 2-4 tjedna).

“Želio bih da sam bio u krivu o procjeni broja umrlih do kraja studenog, no nakon što smo izgubili dodatnih tjedan dana, situacija ne izgleda bolje. U Hrvatskoj je do danas preko tisuću umrlih. Od toga 254 u zadnjih tjedan dana, preko 200 u tjednu prije. Sve skupa preko 45 posto umrlih samo u zadnja dva tjedna u usporedbi s 8 mjeseci prije toga. Zar ti brojevi danas nisu dovoljno alarmantni? Što će se dogoditi u sljedeća dva tjedna ili dva mjeseca?”, pita se Đikić.

Napad od strane premijera

“Nedavno sam bio nekorektno napadnut od premijera Plenkovića jer sam izrazio bojazan da su mjere slabe i da možemo imati 1500 umrlih do kraja studenog. Nakon toga slijedilo je i vrlo agresivno javno prozivanje članova Znanstvenog savjeta koji su premijera savjetovali da se trebaju uvesti strože mjere. Sve je to bilo nepotrebno i ukazuje na nervozu. Danas trebamo ostaviti sukobe po strani i fokusirati se samo na točne brojeve i prave mjere da spasimo što više života u Hrvatskoj. Osobno ću nastaviti sa svojim znanstvenim i iskrenim pristupom te i dalje pružam ruku suradnje prema premijeru osobno, a i Vladi i stožeru.”

Napomenuo je i kako ljudi broje respiratore, a ne shvaćaju da su danas nedostatni broj liječnika, specijalista, sestara i zdravstvenih radnika, te njihova premorenost najveći problemi. Dodaje i da ne želi ponavljati propuste koji su učinjeni već da se želi usredotočiti na ono što se može bolje.

‘Pogledajte Slovačku…’

“Trebamo testirati više, prezentirati točne podatke, uvoditi ozbiljnije mjere na vrijeme, slušati stručnjake s kredibilitetom, ne dozvoliti da politički interesi budu iznad zdravlja”, kazao je Đikić i dodao:

“Pogledajte primjer Slovačke. Ona je pokazala kako se na vrijeme i pravilno boriti protiv COVID-19. Danas je u Slovačkoj 510 umrlih osoba, a u Hrvatskoj 1006.”