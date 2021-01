PONOVNO ODGOĐENO SUĐENJE MAMIĆU I OSTALIMA: Sudac Mitrović upozorio: ‘To više neće proći’

Ponovno je odgođen početak drugog suđenja Zdravku Mamiću zbog zdravstvenih poteškoća; sudac Mitrović upozorio da ‘to više neće proći’

Zbog zdravstvenih poteškoća i nedolaska trećeokrivljenog Maria Mamića u ponedjeljak je ponovno odgođen početak drugog suđenja bivšem čelniku “Dinama” Zdravku Mamiću i još šestorici okrivljenika, koje Uskok tereti da su izvlačenjem novca oštetili klub za oko 200 milijuna kuna.

Početak suđenja bio je zakazan za 19. listopada prošle godine, ali su ročišta na osječkom Županijskom sudu do sada otkazivana, zbog zdravstvenih poteškoća nekoliko okrivljenika, vezanih uz epidemiju koronavirusa.

Obrana Maria Mamića na početku ročišta predala je medicinsku dokumentaciju iz koje proizlazi da je njihovog klijenta 7. siječnja pregledao liječnik ortoped u Dubaiju, a zbog bolova uslijed kojih nije mogao ustati iz kreveta ili je otežano hodao. Kako je rendgenskim pregledom ustanovljena pojačana fiziološka zakrivljenost i lagana devijacija kralježnice, liječnik je zaključio kako Mario Mamić nije sposoban putovati idućih 15 dana, a u tom razdoblju morao bi biti bez fizičkih aktivnosti i velikih napora.

Sudsko-medicinski vještak Boris Dumenčić zaključio je kako je Mamić ipak sposoban pristupiti glavnoj raspravi, jer se radi o blažim i srednjim simptomima išijasa, koji se mogu zaliječiti, a bolovi ublažiti propisanom terapijom.

Nakon što je obrana naknadno dostavila mišljenje djelatnice zagrebačkog Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Marije Baković da Mario Mamić nije sposoban pristupiti na današnju raspravu vještak je ustajao u svome zaključku da se radi o slabim i srednjim simptomima išijasa. Smatra kako o tome svjedoči i propisana terapija u Dubaiju, a radi se o terapiji lijekovima i tabletama te mirovanju, a ne o složenijim terapijama, poput injekcija analgetika i kortikosteroida, magnetske rezonance ili CT snimanja.

Mamićev odvjetnik Ivan Stanić tada je predao novi medicinski nalaz, navodeći kako se Mario Mamić se jučer ponovno javio u kliniku zbog jakih bolova te mu je indicirana zahtjevnija terapija o kojoj je govorio sudski vještak. Vještak Dumenčić je, nakon pregleda novodostavljene dokumetnacije, zaključio kako je Mariu Mamiću u Dubaiju propisana terapija injekcijama i tabletama, uz mirovanje te kako se ipak radi o jakim simptomima koji ga onemogućavaju za duža putovanja u razdoblju od 20-tak dana i pristupanju na sud.

Novo ročište 1. veljače

Sudac Davor Mitrović ocijenio je kako ovakav predmet zahtjeva da svi optuženici budu nazočni na svim raspravama te da je obrana do sada, svaki put kada bi rasprava bila zakazana u ponedjeljak, u petak javljala kako netko od okrivljenih, iz raznih razloga, ne može doći. “To više neće proći. Dopisi da su se preuzele neke poslovne obaveze ili da se putuje u neku stranu zemlju u vrijeme pandemije isto više neće proći. To nije ponašanje, kojim se može započeti, a onda i okončati postupak, koji do sada ima oko 65 tisuća stranica, a predloženo je 180 svjedoka, upozorio je sudac Mitrović koji je novo ročište zakazao za 1. veljače.

Odvjetnik Zdravka Mamića Veljko Miljević izjavio je novinarima kako ne isključuje mogućnost da obrana ponovo zatraži premještanje postupka iz Osijeka u Zagreb, jer smatra da su, ako se želi ići brzo u raspravu, ispunjeni uvjeti ne samo za nužnu, nego i svrsihodnu delegaciju ovoga predmeta.

Uz Zdravka Mamića Uskokovom optužnicom obuhvaćeni su Zdravkov sin Mario Mamić, brat Zoran Mamić, bivši “Dinamov” direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Arthur Vuksan.

U drugoj optužnici na skoro 700 stranica Uskok Zdravka Mamića, kojemu se sudi u odsutnosti, tereti da je od prosinca 2004. do prosinca 2015. ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su sklapanjem fiktivnih ugovora između “Dinama” i više stranih tvrtki iz Velike Britanije, Švicarske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Svetog Vincenta i Grenadina, Belizea, Hong Konga, Gibraltara i Sjedinjenih Američkih Državam te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača, koje je Dinamo plaćao, klub oštetili za više od 144 milijuna kuna.

Neposredno uoči izricanja presude pobjegao u Bosnu i Hercegovinu

Tužiteljstvo tereti okrivljenike da su taj novac dijelili između sebe i koristili za svoje potrebe, a da je, uz navedeno, NK Dinamo neosnovano obvezan za plaćanje još 7,35 milijuna eura, odnosno 55,8 milijuna kuna. Druga optužnica protiv Zdravka Mamića i još šestorice okrivljenika potvrđena je u svibnju 2019. godine, a protiv Mamića je tada određen istražni zatvor.

U listopadu 2019. godine potvrđena je i treća optužnica protiv Zdravka Mamića, koji je već bio osuđen za izvlačenje novca iz Dinama. Ta je optužnica naknadno spojena s drugom Uskokovom, a u njoj ga je zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo teretilo da je od 2002. do 2007., dok je obnašao različite dužnosti u Dinamu, iz toga kluba izvukao 16,7 milijuna kuna.

Zdravko Mamić je u lipnju 2018. nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja oko 116 milijuna kuna iz Dinama, a neposredno uoči izricanja te presude pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu, čije državljanstvo ima. Njegov brat Zoran tada je nepravomoćno osuđen na četiri godine i 11 mjeseci zatvora, bivši “Dinamov” direktor Damir Vrbanović na tri, a poreznik Milan Pernar na četiri godine i dva mjeseca zatvora.

