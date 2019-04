PONOVNO NESTAO ČOVJEK KOJEG SU DRŽAO KAO ROBA KOD KARLOVCA: Tukli ga i mučili, pobjegao je samo zato što su mislili da je mrtav

Ova stravična priča još nije dobila sudski epilog, a Rasim je opet nestao. Njegova obitelj strahuje da nije završio u istom okruženju

Priča o Rasimu Ćufuroviću, 37-godišnjaku iz Velike Kladuše, prije dvije godine zgrozila je svijet. Naime, on je, u potrazi za poslom, završio kao rob na imanju u Draganiću kraj Karlovca. Danas njegova obitelj ponovno ne zna gdje se nalazi, a sumnjaju da je opet na području Karlovca.

“Dobili smo broj mobilnog telefona na koji ga možemo nazvati, ali se na taj broj javlja neki drugi muškarac. Znamo da se, nakon Karlovca, liječio i u Rijeci. Čuli smo da je od jednog Roma iz Karlovca tražio da ga izvede iz bolnice i da se kod njega nalazi, ali nikakve više informacije nemamo”, rekao je za Dnevni avaz, Rasimov brat, Zlatko Mandić.

Dodaje i kako zna da Rasim živi od socijalne pomoći koja se isplaćuje u Karlovcu, ali nije siguran je li lokalni Centar za socijalni rad upoznat s Rasimovom trenutnom situacijom.

Zlostavljali ga godinu i pol

Ćufurović je u travnju 2016. godine, u potrazi za poslom, došao na imanje obitelji Velić u Draganiću te je pod njihovom prisilom ostao sve do listopada 2017. godine. Godinu i pol su ga članovi ove obitelji zlostavljali psihički i fizički, a pobjeći je uspio samo zato što su, kako piše Avaz, nakon što su ga jednom pretukli i potom bacili polumrtvog u grabu iza imanja, mislili da nema šanse da preživi te ozljede. No, Rasim je uspio izaći iz grabe i doći do susjeda koji su pozvali hitnu.

Liječnici su tada utvrdili kako je Rasim imao tragove novih i straih ozljeda, izbijeni su mu bili zubi, slomljena donja čeljust, nokti su mu otpali jer su ga Velići često udarali čekićem po prstima, na leđima je imao rane jer su ga, kako je rekao, polili sprejem za čišćenje papaka stoke. Zbog čestih batina mokrio je krv, a izgubio je tridesetak kilograma.

No, ovaj zastrušujuć slučaj još nije dobio svoj sudski epilog. Okrivljenika je osmero, svi članovi uže i šire obitelji Velić. Suđenbje nije započelo, spis je trenutno na izvanraspravnom vijeću Općinskog suda u Karlovcu radi donošenja odluke o mjerama opreza koje su određene prema okrivljenicima. Nakon pravomoćnosti donesene odluke vanraspravnog vijeća, predmet će biti u fazi određivanja glavne rasprave.

