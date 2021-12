Na zagrebačkom Velesajmu ponovno su se stvorile veliku gužve zbog cijepljenja, a građani najviše dolaze po booster dozu.

Može se cijepiti i bez prethodne najave, ali pri dolasku na cijepljenje prednost imaju građani koji su se prethodno naručili putem jedne od dostupnih platformi, piše N1.

"Dosad su na Velesajmu bile četiri kolone, za prvu, drugu i treću dozu te za strane državljane. Sada je jedna kolona za sve one građane koji su naručeni, druga za sve one koji su stigli nakon javnog poziva i treća za trudnice i osobe s invaliditetom. U četvrti dio cijepnog punkta mogu doći strani državljan", javlja njihova reporterka.

Gdje se građani mogu cijepiti u Zagrebu?

Osim na Velesajmu, cijepljenje je dostupno i na osam cijepnih punktova pri Domovima zdravlja od ponedjeljka do nedjelje od 14.00 do 20.00 sati, na sljedećim lokacijama:

DOM ZDRAVLJA ZAGREB – CENTAR

Runjaninova 4 Lučko, Lučko 2a Šestine, Šestinska cesta 1

DOM ZDRAVLJA ZAGREB – ISTOK

Sesvete, Ninska 16 Dubrava – Trnava, Resnički put 81

DOM ZDRAVLJA ZAGREB – ZAPAD

Gajnice, Ulica Kerestinačkih žrtava 31 Špansko, Trg Ivana Kukuljevića 1 Prečko, Prečko 2a

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) organizira dva punkta za cijepljenje bez najavljivanja. Cijepljenje na obje lokacije organizirano je za osobe koje trebaju primiti prvu, drugu ili treću/docjepnu dozu cjepiva.

Prvi punkt organiziran je u suradnji sa Školom narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi Rockefellerova 4. Građani se bez prethodne najave mogu cijepiti svake srijede od 16.00 do 20.00 sati i svake subote od 10.00 do 14.00 sati. U subotu 25. prosinca 2021. i 1. siječnja 2022. cijepni punkt neće raditi.

Drugi punkt građanima je na raspolaganju svakim radnim danom od 14.00 do 18.00 sati u Ulici Radoslava Cimermana 64a u Zagrebu. Građani na istoj adresi mogu primiti i treću dozu cjepiva svaki radni dan od 14.00 do 18.00 sati. Na dane 24. i 31. prosinca punkt radi od 9 do 12 sati.