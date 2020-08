PONOVNO MUĆKE U 3. MAJU: Dvojica Uljanikovaca osnovala tvrtku kako bi mogla naplatiti stara dugovanja, ali jednu stvar nisu očekivali

Nakon što su počistili račun brodogradilišta 3. maj aktiviranjem mjenica za naplatu starog dugovanja, iz tog je brodogradilišta protiv čelnih ljudi Učilišta Uljanik i vlasnika tvrtke B&G Solutions stigla kaznena prijava zbog izvlačenja novca

Nakon što je u srpnju Učilište Uljanik trima mjenicama uspjelo naplatiti 220.000 kuna od brodogradilišta 3. maj, njihov je Nadzorni odbor Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci podnio kaznenu protiv bivših i sadašnjih “Uljanikovaca”, Borisa Dvoršaka i Gorana Pikota. Uz njih, prijavu je zaradio i Marko Zagorac, stečajni upravitelj Uljanikovog društva Poslovno informacijski sustavi (PIS), jer je Učilište Uljanik bilo dio stečajne mase PIS-a, da bi kasnije bilo prodano tvrtci B&G Solutions koju vode Dvoršak i Pikot.

Njih trojicu se sumnjiči za kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246., stavak 1. i 2. Kaznenog zakona, odnosno povredu dužnosti zaštite tuđih imovinskih interesa, čime su B&G Solutionsu pribavili znatnu protupravnu imovinsku korist, na štetu vjerovnika, radnika PIS-a, Republike Hrvatske, i 3. maja.

Novom listu je to potvrdio predsjednik nadzornog odbora 3. maja, Juraj Šoljić te istaknuo kako je to učinjeno 10. srpnja, u vrijeme kada je bilo izgledno da će Učilište Uljanik aktivirati mjenice zbog naplate 2,6 milijuna kuna duga. Tri mjenice imale su rok dospijeća do kraja srpnja, a to je produljenje potpisao posljednji Uljanikov direktor 3. maja, Maksimilijan Percan koji je danas jedan od optuženika u aferi Uljanik.

PODIGNUTA OPTUŽNICA U AFERI ULJANIK: Jednog od 12 optuženika terete i za subvencijsku prijevaru

Kupili vlastitu bivšu tvrtku

PIS je završio u likvidaciji u svibnju 2019. jer imovina kojom je raspolagao nije bila dovoljna za vođenje stečajnog postupka. Time je 150 radnika umjesto neisplaćenih plaća dobilo tek “minimalac” od Agencije za osiguranje radničkih tražbina. Posljednji službeni direktor PIS-a, Boris Dvoršak, dao je stečajnom upravitelju Marku Zagorcu izjavu u kojoj napominje da je riječ o “pravnoj osobi koja je osnovana radi trajnog obavljanja društvene djelatnosti koja pritom ne stječe dobit, pa se s obzirom na navedeno osnivački udjel u navedenoj ustanovi ne može smatrati imovinom koja se može unovčiti”.

To se dogodilo u proljeće prošle godine, kada su sva Uljanikova društva bila u blokadi i kada se stečaj 3. maja činio neminovnim. No, u kolovozu Vlada daje kredit od 150 milijuna kuna 3. maju, a kada je stigla prva tranša, pojavio se i zainteresirani kupac za Učilište. Bio je to Uljanik Standard, jedino društvo koje, uz 3. maj, nije završilo u stečaju te je za cjelokupni udjel u PIS-u nudilo 35.000 kuna. Zagorcu je to bio signal da se imovina PIS-a ipak može prodati.

PIS je na kraju završio na stečajnoj dražbi, kada se pri vrijednosti od 100.000 kuna javlja tvrtka B&G Solutions, koju su za 1000 kuna krajem listopada prošle godine osnovali Dvoršak i Pikot. Tako je Učilište Uljanik, odnosno B&G Solutions, došlo do bjanko mjenica za naplatu milijunskih iznosa od 3. maja.

Kontratužba

“S obzirom na veliku količinu iznesenih neistina, očigledno u nedostatku pravih argumenta, a s ciljem stvaranja pritiska radi odgode namirenja nespornog duga prema Učilištu Uljanik, nanesena je velika šteta Učilištu i odgovornim osobama, te je izvjesno pokretanje pravnih postupaka protiv osoba koje potpisuju navedene uratke”, zaključuju Dvoršak i Pikot u svom očitovanju na optužbe, u kojem dodaju kako je “Učilište Uljanik pokušavalo na sve moguće načine naći komunikaciju i dugoročnu suradnju s riječkim brodogradilištem te reprogramirati navedeno potraživanje, ali da to očigledno nikada nije bila namjera odgovornih osoba u 3. maju”.