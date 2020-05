PONOVNO DOBRE VIJESTI IZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE: Nema novih slučajeva zaraze koronavirusom

U Osječko-baranjskoj županiji nema novozaraženih koronavirusom; pet je novoizliječenih, a jedan je pacijent na respiratoru

Županijski stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije izvjestio je o najnovijim informacijama vezanim uz pandemiju koronavirusa u županiji. U posljednja 24 sata u KBC-u Osijek i Zavodu za javno zdravstvo testirano je 137 uzoraka i ni jedan nije bio pozitivan na koronavirus. Pet je novoizliječenih, ukupno 100. Devet je hospitalizirano od kojih je jedan pacijent na respiratoru. 210 ljudi u županiji je u samoizolaciji, javlja portal SiB.

Kršenja samoizolacije

Policija je u protekla 24 sata zabilježila četiri kršenja mjera samoizolaciji. Dvije u Donjem Miholjcu i po jedna u Čepinu i Našicama. Načelnik Stožera Ivanović komentirao je veći broj novooboljelih posljednjih dana s područja Valpovštine.

“Izvor te zaraze došao je s jednog gospodarskog subjekta na prostoru Koške. Većina ljudi pita i na glas se priča ima li to veze s nekakvim frizerskim uslugama ili nekakvim drugim. Ja bi rekao da ne, Zavod za javno zdravstvo je obavio izvide i na tom, osim što naravno to što se dogodilo nije sukladno mjerama koje su tog trenutka bile na snazi i apsolutno je neprihvatljivo da je netko na taj način kršio mjere. No nije došlo do nekog novog žarišta pa možemo konstatirat, a to i današanja slika, bez novozaraženih. dokazuje”, rekao je Ivanović.

