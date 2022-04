Zagrebačka gradska skupština koja danas zasjeda, na glasanju će potvrditi nove ravnatelje dvaju zagrebačkih kulturnih centara. No, jedno od imenovanja, ono u Kulturnom centru Travno, izgleda da se ipak neće dogoditi. Tamo je, naime, za ravnateljicu trebala biti potvrđena Maja Gladović, bivša producentica ZKM-a.

Ništa oko njezinog odabira ne bi bilo sporno da ne postoje neki momenti u cijeloj priči koji ukazuju na moguće nepravilnosti u radu Upravnoga vijeća prilikom provođenja postupka izbora ravnatelja, odnosno nepravilnog načina donošenja odluka te usvajanja zapisnika i izvoda zapisnika sjednica Upravnoga vijeća. Također, postavlja se i pitanje kompetentnosti same kandidatkinje, koja od stručnog osoblja Centra nije dobila niti jedan glas za mjesto ravnateljice, a sporni je i njezin program koji se dijelom podudara s programom aktualnog ravnatelja Josipa Forjana iz 2018. godine.

Niti jedan glas od stručnog osoblja

Priča kreće 11. travnja 2022. godine, kada je Upravno vijeće centra kojeg čine Danijel Ljuboja (glumac ZKM-a), Larisa Lipovac (plesna pedagoginja plesnog centra Tala) i Andro Vladušić (stručni suradnik KUC Travno) utvrdilo da je na natječaj za ravnatelja Centra u zakonskom roku pristiglo ukupno devet prijava kandidata, a nakon što su razmotrene prijave, utvrđeno je da uvjete natječaja ispunja ukupno sedmero kandidata. Te su prijave potom razmatrali članovi stručnog osoblja centra, a nakon razmatranja, tajnim glasovanjem Josipu Forjanu, sadašnjem ravnatelju, dodijeljeno je osam glasova, dok je pet glasova stručnog vijeća dodijeljeno Jeleni Vojvoda.

Na temelju glasovanja, Upravnom vijeću predloženo je da ravnatelj u novom mandatu ponovo bude Josip Forjan, dugogodišnji ravnatelj ove ustanove, koji je "stručnom spremom, radnim i organizacijskim sposobnostima, iskustvom stečenim višegodišnjim radom na području kulture te postignutim rezultatima u prethodnim mandatima, kao i predloženim programom, zadovoljava uvjete natječaja te zaslužuje povjerenje za obnašanje dužnosti Kulturnog centra Travno", ustvrdilo je Stručno osoblje na održanoj sjednici. No, Upravno vijeće odlučilo je zanemariti prijedlog stručnog osoblja te na osmoj sjednici Upravnog vijeća donose odluku da će za ravnateljicu predložiti Maju Gladović, bivšu producenticu u ZKM-u, koja od stručnog osoblja nije dobila niti jedan glas.

Zakonski, Upravno vijeće ne treba se držati prijedloga stručnog osoblja, no pojedini zastupnici u Gradskoj skupštini iz redova vladajuće platforme Možemo!, na jednoj od ranije održanih sjednica, zastupali su mišljenje da Upravna vijeća trebaju uvažavati mišljenje stručnog osoblja ustanova, jer su stručni zaposlenici kreatori kulturnih politika ustanova. U ovom slučaju, to se nije dogodilo.

Niz nepravilnosti, ali i plagiranje?

Dosadašnji ravnatelj Josip Forjan u razgovoru za Net.hr ističe da će on poštovati odluku Skupštine. No, Forjan želi ukazati da je prilikom ovog izbora došlo do nepravilnosti u radu Upravnog vijeća, kao i da je prijedlog programa i plan razvoja KUC Travno, kojeg je predala kandidatkinja Maja Gladović sporan u tome što je u pojedinim dijelovima praktički prepisan iz njegovog programa iz 2018. godine, kao i da je isti u suprotnosti sa Statutom Kulturnog centra Travno.

Što se tiče proceduralnih pogrešaka, Forjan upozorava na to da je zapisnik s osme sjednice Upravnog vijeća koja je održana 16.travnja 2022., a na kojoj je donesena odluka da Maja Gladović bude odabrana za ravnateljicu, dva puta bio mijenjan bez usvajanja na sjednici. Dva izvoda sa sjednice koja su usvojena, bila su istog dana dostavljena na mail KUC-a Travno, no dva dana kasnije, Danijel Ljuboja šalje navedene izvode s napomenom da je ispravio neke greške te "dodao objašnjenje odluke, nekoliko rečenica, oko izbora ravnatelja". Izvodi su se razlikovali od prvih koji su dostavljeni na mail, pa se "može se zaključiti da je potpisani Izvod zapisnika 8. sjednice Upravnog vijeća izmijenjen i donesen bez suglasnosti ostalih članova Upravnog vijeća", pojašnjava nam Forjan kojeg smo zamolili da nam objasni ovu peripetiju koja je nastala oko izbora ravnatelja.

Nakon donošenja odluke o izboru ravnatelja, stručno osoblje Centra izrazilo je nezadovoljstvo odlukom Upravnog vijeća o prijedlogu kandidatkinje Maje Gladović za mjesto ravnateljice s obzirom na to da joj stručno osoblje Centra na sjednici održanoj 12. travnja 2022. godine nije dodijelilo ni jedan glas, odnosno mišljenje stručnog osoblja Centra o prijedlogu programa kandidatkinje Gladović bilo je negativno.

Druga sporna stvar u priči je sam njezin program, koji se u dijelovima podudara s programom Forjana pa se postavlja pitanje je li njezin program uopće njezin. Problematično je i to što je dio njezinog programa u suprotnosti sa Statutom Kulturnog centra Travno, jer Centar nije statutarno registriran za obavljanje kazališne djelatnosti, ugostiteljske djelatnosti, sajmova poljoprivrednih proizvoda, iznajmljivanje reklamnih panoa i prostora te iznajmljivanja poslovnih prostora, što ona između ostalog predlaže kao nova ravnateljica. Nova ravnateljica, također, kao novine u programu, predlaže programe koje Centar već odavno provodi, pojašnjava nam Forjan.

Naprasni zaokret

Pokušali smo doći do gospodina Ljuboje te do gospođe Gladović kako bi se i oni očitovali o ovoj temi, no nitko od njih nije nam odgovorio na naš upit e-mailom. Ljuboji smo, za početak, poslali upit zašto je Gladović odabrana za ravnateljicu i zbog čega je kompetentnija od kandidata koji su od strane stručnog osoblja dobili glasove, a gospođu Gladović smo zamolili da se očituje o svom programu koji se poklapa s programom Josipa Forjana iz 2018. godine.

No, uoči današnje sjednice i glasanja došlo je do potpunog obrata. Odluka Upravnog vijeća o imenovanju Gladović za ravnateljicu je poništena pa će skupština danas potvrditi Josipa Forjana kao v.d.ravnatelja. Forjan bi kao v.d. trebao ostati do trenutka kad se, očigledno, ne isprave proceduralne nepravilnosti i ne donese nova odluka Upravnog vijeća Kulturnog centra Travno.

Šuška se i da gospođa Gladović možda ima i političko zaleđe po kojem ju se gura na mjesto ravnateljice, no ta nagađana ostala su na razini tračeva. Ima ili nema, tek će se vidjeti, no sigurno je da je Gradska skupština za ravnateljicu, da nije došlo do filmskog obrata u zadnji čas, umalo imenovala osobu koja sudeći prema svim dokazima i njezinom programu, i nije baš najkompetentnija za ovu poziciju, što je uostalom ustvrdilo i stručno osoblje centra, koje na kraju krajeva, najbolje zna kako bi se jedna takva institucija trebala voditi.