PONIŠTEN NATJEČAJ ZA NOVOG RAVNATELJA BOLNICE SREBRNJAK! Dr. Nogalo očajan: ‘Događa se horor koji nisam očekivao ni u najgorim morama’

Iako je raspisalo natječaj na novog ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak i obavilo razgovore sa četvero kandidata, Upravno vijeće bolnice u petak je poništilo natječaj za novog ravnatelja i time stvar vratilo na početak, izjavio je Hini Boro Nogalo, bivši ravnatelj, a sada sindikalni povjerenik u toj ustanovi

Uz Nogala, koji je formalno smijenjen zbog nepravilnosti u radu, na natječaj za ravnatelja javile su se još dvije liječnice iz Srebrnjaka i Dragan Korolija Marinić, kojeg se smatralo najizglednijim kandidatom. Korolija je bivši član SDP-a koji je prešao u stranku gradonačelnika Milana Bandića, da bi se nedavno ispisao i iz nje.

“Bila je to tajna sjednica Upravnog vijeća, tajni dnevni red i tajna odluka”, ocijenio je Nogalo.

TAJNI PLAN ZBOG KOJEG JE SMIJENJEN DR. NOGALO: Grad želi nove sadržaje na prostoru pod upravom bolnice; ‘Ravnatelj je napravio tri grijeha’

“Mi smo kuća koja je iznjedrila najveći EU projekt i u kojoj se ne može izabrati ravnatelj između tri osobe iz te kuće, koje su radile na najvećem projektu namijenjenom djeci”, ogorčen je Nogalo.

Ustvrdio je da se po najnovijoj ideji Dječju bolnicu Srebrnjak želi pripojiti Kliničkoj bolnici Sveti Duh, čime se projekt provedbe Dječjeg centra za translancijsku medicinu dodatno ugrožava, a iz bolnice želi izvući novac.

“Na Srebrnjaku se nastavlja horor koji nisam očekivao ni u najgorim morama. Do kada će ovaj teror trajati – na to će pitanje odgovor trebati dati premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Milan Bandić. Translacijski projekt ide dalje, ali nezadovoljstvo svih djelatnika prijeti eskalaciji. Pokušavamo to spriječiti u prvom redu zbog dobrobiti pacijenata”, dodao je Nogalo.