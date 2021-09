Predsjednica saborskog Odbora za medije Natalija Martinčević u petak je najavila kako bi se sjednica o odlučivanju o eventualnom poništenju natječaja za glavnog ravnatelja HRT-a mogla sazvati početkom idućeg tjedna.

Martinčević je to najavila na kraju sjednice saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije posvećenoj raspravi o dodjeli koncesije za 101 MHz, a na prijedlog Nine Raspudića (Most).

''Riječ je o mogućoj protuzakonitosti natječaja za glavnog ravnatelja HRT-a ovakav kakav je objavljen. Naime, radi se o tome da Zakon o braniteljima predviđa da prednost između dva kandidata s jednakim uvjetima ima nezaposleni branitelj ili član obitelji. U ovom natječaju za glavnog ravnatelja HRT-a kakav je objavljen trebala biti poveznica i uputa na taj zakon što se nije dogodilo”, kazao je Raspudić

Dodao je i da se konzultirao s pravnom službom i par pravnika, te da je u javnost izašao i profesor Viktor Gotovac s Pravnog fakulteta u Zagrebu s mišljenjem da je spomenuti natječaj protuzakonit.

'Jedna vrlo neugodna situacija kojom opet riskiramo sudske tužbe'

Raspudić je napomenuo i da je isti propust napravljen i kod natječaja u HNK te da je on poništen, kao i četrdesetak natječaja za ravnatelje škola.

''To je jedna vrlo neugodna situacija kojom opet riskiramo sudske tužbe. Bolje je da se to poništi, da ide novi natječaj makar se izgubilo neko vrijeme”, kazao je Raspudić. Ocijenio je kako se tek treba ustanoviti je li to blamaža za koju je odgovoran Nadzorni odbor ili pravnik u NO HRT-a, ili neka stručna služba.

„ Ako to ne napravimo, dio blamaže pada i na nas”, kazao je Raspudić.

Ministrica: Imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a ima svoj lex specialis

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Korižinek kazala je da se o tome u Ministarstvu raspravljalo prije više tjedana.

''Po našem mišljenju, velika je razlika između HNK i HRT-a. Reći ću da je odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za HNK bila donesena iz pragmatičnog razloga jer je to bilo uočeno par dana nakon što je natječaj bio raspisan. Nisam bila sigurna da je to bilo nužno napraviti jer su o tome bila podijeljena mišljenja'', kazala je. Istaknula je i da se imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a, koji ima svoj lex specialis, ne provodi na način da bi se mogla dogoditi situacija iz Zakona o braniteljima, a to je da dva kandidata imaju iste uvjete i broj bodova”.

''Ne radi se o klasičnom zapošljavanju, već prvo Sabor imenuje pa se s tom osobom sklapa ugovor o radu kao tehnički akt koji će napraviti HRT. Sada se to potencira, možda neki žele produljiti situaciju neimenovanja ravnatelja HRT-a”, kazala je ministrica

Obuljen Koržinek: Špelićeva kandidatura pitanje političke kulture

Raspudić je upozorio i na potencijalni sukob interes jer je jedan među kandidatima za glavnog ravnatelja HRT i Dario Špelić, član Nadzornog odbora HRT-a, tijela koji raspisuje natječaj, zaprima ponude i otvara kuverte.

Ministrica Obuljen Koržinek je Špelićevu kandidaturu ocijenila pitanjem političke kulture ističući kako smatra da bi takvi kandidati trebali istupiti iz tijela koje u tom postupku donosi odluke, iako je uloga NO HRT-a u ovom slučaju ocijenila samo tehničkom.

Martinčević je najavila i kako o zahtjevu za poništenjem natječaja saborski Odbor mora odlučiti početkom idućeg tjedna te da se na sjednicu pozove i predsjednik NO Mladen Čutura kao i da se prije toga članovi Odbora konzultiraju s pravnicima. Nakon toga bi se donijela odluka hoće li se natječaj poništiti ili će ići u daljnju proceduru.

Podsjetila je i kako je planirala da u srijedu ili četvrtak članovi Odbora obave razgovore s kandidatima za ravnatelja HRT-a.