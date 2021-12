U većem dijelu zemlje jutros je pretežno oblačno, a u dijelovima središnje i istočne unutrašnjosti pada slab snijeg, zbog čega iz Hrvatskog autokluba pozivaju na oprez. Prema podacima DHMZ-a, Jutros u 7 sati ujutro u Požegi i Virovitici izmjereno je 10 centimetara snijega, u Kutini osam, u Slatini, Lipiku, Valpovu i Varaždinu šest, Karlovcu pet, a Slavonskom Brodu tri centimetra.

Oborina će biti još i u nastavku prijepodneva, a naoblaka će se poslijepodne prorijediti, prognozirala je za N1 meteorologinja Tea Blažević. Vjetar će biti slab u unutrašnjosti, a duž obale će puhati bura i sjeverozapadnjak.

U utorak će ponovno dominirati južno strujanje i bit će pretežno oblačno, uz kišu većinom duž Jadrana, osobito sjevernog i srednjeg, i u gorju.

Sunčana razdoblja izglednija su od srijede, a temperature će ponovno rasti. Potkraj tjedna bismo stoga mogli imati više proljetne, nego zimske temperature. Na Staru godinu bit će iznadprosječno toplo i stabilno, prognozirala je Blažević.

Postupno razvedravanje

"Posljednji tjedan u tekućoj godini počinje prevladavajuće oblačno vrijeme s povremenom oborinom, koje će biti do sredine tjedna, osobito u sjevernim kopnenim predjelima i u Dalmaciji. Porast će vjerojatnost za jutarnju maglu, a od srijede i za sunčana razdoblja, uz koje će i temperatura zraka postupno rasti pa će na kraju stare te na početku nove godine biti sunčanije i toplije nego na početku ovoga tjedna", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Na istoku Hrvatske ponedjeljak će biti oblačan, a glavnina oborine past će u prvom dijelu dana. U početku će to biti kiša, koja se može smrzavati na tlu, a zatim susnježica i snijeg. Temperatura zraka bit će između -1 i 3 °C.

Oblačno će prevladavati i u središnjoj Hrvatskoj, a slabog snijega mjestimice još može biti ujutro na istoku i jugu područja. Vjetar većinom slab, a temperatura zraka između -1 i 2 °C.

Na zapadu zemlje umjereno i pretežno oblačno, ujutro u Lici još može pasti malo kiše i susnježice, a sunčanih razdoblja bit će sredinom dana, osobito na obali. Navečer uz naoblačenje kiša u Istri. Ujutro mjestimice na sjevernom Jadranu umjerena bura, zatim sjeverozapadni vjetar, a navečer jugo. Jutarnja temperatura od -2 do 3 °C u unutrašnjosti, na moru od 4 do 9 °C, a dnevna od 3 do 8 °C, na obali od 10 do 12 °C.

Postupno će se razvedriti i u Dalmaciji. Ipak, još u prvom dijelu dana bit će oblačnije s čestom kišom. Puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i zapadni, pa će more biti malo i umjereno valovito. Temperatura zraka od 9 do 14 °C, ujutro u unutrašnjosti niža.

Umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar puhat će i na jugu Hrvatske, a još ujutro jako jugo i južni vjetar. U prvom dijelu dana oblačnije s kišom, a popodne sunčana razdoblja. Temperatura zraka većinom od 10 do 14 °C.

U nastavku tjedna promjenjivo

"Slaba i kratkotrajna kiša moguća je na kopnu i idućih dana, ali neće posvuda padati. Od srijede su sve vjerojatnija sunčana razdoblja, ponegdje i jutarnja magla. Temperatura zraka postupno će rasti.

U utorak i srijedu i na Jadranu uz više oblaka povremeno može pasti malo kiše, a u četvrtak stabilno i sunčanije. U utorak će puhati umjereno jugo, zatim uglavnom sjeverozapadni vjetar, ponegdje i bura. Temperatura zraka malo će porasti", prognozirala je Hojsak.