POMOZIMO KRISTIJANU IZ SESVETA, BOLUJE OD CEREBRALNE PARALIZE: ‘Volio bih sam jesti i igrati igrice’

Kristijan Babić, 21-godišnjak iz Sesveta, boluje od cerebralne paralize, a najviše od svega želi samostalno jesti i zaigrati svoj omiljeni sport – tenis

Kristijan Babić 21-godišnjak iz Sesveta, od rođenja boluje od cerebralne paralize, a najviše od svega želio bi samostalno jesti i zaigrati svoj omiljeni sport – tenis. Za sada mu u svemu pomažu roditelji, ali oni strepe kako će njihovome Kikiju biti jendoga dana kada njih ne bude. Zato su na poznatoj stranici za donacije GoGetFunding zamolili za pomoć kako bi mu priuštili robotsku neurorehabilitaciju.

Robotska neurorehabilitacija bi mu olakšala život

“Nas dvoje već 21 godinu funkcioniramo kao jedno. Naravno da je teško. Teško je s vremenom kad vas počnu boljeti ruke, kralježnica, kada krenete na terapije i onda vidite da je došlo do nekakve granice kada je to čovjeku strašno teško i bilo bi super da on može neke stvari napraviti sam”, kazala je za RTL Danas Kristijanova majka Aida Babić.

Gotovo sve sprave za pomoć Kristijanu, njegovi su roditelji sami kupili. Tek poneku su im donirali dobri ljudi, poput jedne sprave vrijedne 32.000 kuna.

“Tu smo spravu prvi puta vidjeli na Kantridi u Rijeci dok je Kiki bio u dječjoj bolnici i onda su nam doktori preporučili da je ta sprava super i za kosti i za probavu i za njegovu stabilnost”, kaže Kristijanov otac Vladimir.

‘Puno bi nam to značilo, da može samostalno jesti’

Sada im je potrebna financijska pomoć od 17 tisuća eura kako bi mu priuštili robotsku neurorehabilitaciju.

“Puno bi nam značilo da to prikupimo, da mu danas-sutra život bude bolji. Da može samostalno jesti i piti”, kazao je za RTL Vladimir Babić.

Prethodno bi mu trebalo najmanje 12 tjedana terapije koja bi mu pomogla vratiti motoriku.

“Sama robotska neurorehabilitacija djeluje izravno na neuroplastičnost i stvaranje novih moždanih stanica koje pomažu pacijentu vratiti izgubljenu funkciju, što u slučaju samog Kikija znači vratiti mu funkciju ruku i povećati stabilnost trupa”, kazala je fizioterapeutkinja Mirna Golubić.

“Volio bih sam jesti i igrati igrice”, kaže Kristijan.

Videoigre su mu, naime, jedina prilika da zaigra svoj omiljeni sport, tenis.