POMORAC OGORČEN AGENCIJOM ZA UTJERIVANJA DUGOVA: ‘Kćer su mi zvali dok je bila na nastavi i pitali gdje je tata, što radi… ‘

‘Premda ja od tog svog duga, odnosno glavnice, ne bježim i spreman sam to podmiriti, oni se i dalje služe neprihvatljivim metodama kako bi došli do svog cilja’, priča ogorčeni Dubrovčan

Iako su iz agencija za naplatu potraživanja, kad su potpisivali sporazum s udrugom “Blokirani”, najavili da odustaju od agresivnih metoda utjerivanja dugova, koje su uključivale i pozivanje rodbine dužnika, čini se da u praksi stvari nisu takve.

Upozorava na to J.M. iz Dubrovnika koji je za Slobodnu Dalmaciju ispričao neugodno iskustvo s agencijom B2 Kapita, koja je otkupila njegov dug prem Splitskoj banci (danas OTP) i Hippo banci (danas Adiko) od 37.000 kuna.

Prvi put su je zvali kad je imala 13 godina i pitali gdje je tata. Danas dijete ima 14.

“Premda ja od tog svog duga, odnosno glavnice, ne bježim i spreman sam to podmiriti, oni se i dalje služe neprihvatljivim metodama kako bi došli do svog cilja. Kćer su mi zvali u deset ujutro dok je bila na nastavi i pitali gdje je tata, što radi…

Ako su shvatili da su dobili dijete, ne znam zašto su nastavili s njom razgovarati. Uostalom, to su učinili premda sam ih prethodno upozorio da se tim mobitelom služi kći i da je više ne zovu.

Utuživa praksa?

Ovakva poslovna praksa ne samo da je nepoštena, nego je vjerojatno i utuživa. U svakom slučaju, nakon što sam im poslao službeni dopis vezano uz telefonsko pozivanje moje maloljetne kćeri, odgovorili su mi kako su je izbrisali iz sustava te da je više neće kontaktirati”, opisuje J.M dodajući kako su pojasnili da je stvar u sustavu te da njihove kolege iz pozivnog centra ne odrađuju predmete ručno. J.M. to ne može prihvatiti i pokazuje ispis poziva upućenih od B2 Kapitala njegovoj kćeri.

U međuvremenu je agenciji uputio prijedlog za jednokratnom otplatom duga, ali u iznosu od 40.000 kuna, što je malo više od glavnice. Priča kako je do duga došlo zbog kredita u švicarcima, ali da sada ponovno plovi kao pomorac i zarađuje pa je ponudio podmirenje duga. Međutim “puste kamate i troškove koje nabijaju utjerivači dugova” ne namjerava platiti.

Ponudio otplatu, no odbili

“Obradovalo me je kad sam prije neki dan pročitao da su, u dogovoru s ‘Blokiranima’ i radi efikasnije naplate potraživanja, odlučili dužnicima opraštati zatezne kamate. Najavili su čak da će u određenim slučajevima pristati i na otplatu glavnice, no na moj su prijedlog odgovorili negativno”. priča J.M. dodajući kako traže da do 30. travnja plati 65.000 kuna te tvrde da je njegov dug u deset godina narastao na 93.000 kuna.

“Znam da je ovo utjerivanje dugova postalo legitimno, no smatram da je, unatoč tomu, vrlo drsko i na granici je s lihvarenjem”, ogorčen je Dubrovčanin.

Stav agencije

U B2 Kapitalu su, pak, naveli kako pojedinačne slučajeve ne mogu komentirati.

“Svakom našem klijentu pristupamo konstruktivno primjenjujući individualan pristup rješavanju dugovanja, što znači da mu nudimo mogućnost sporazumnog definiranja plana otplate dugova, imajući razumijevanja za situaciju u kojoj se našao i poštujući njegove financijske mogućnosti i osobne okolnosti”, poručuju navodeći ujedno kako ne prelaze granicu pristojne i ljubazne komunikacije