POMOR RIBE NA POPULARNOM SLAVONSKOM IZLETIŠTU OTKRIVA EKOLOŠKU KATASTROFU? ‘Uginule su i žabe, zmije… Sumnjamo na jedan pogon’

Županjci strahuju da je pomor riba na Županjskim virovima povezan s jednim industrijskim pogonom, a ne prirodnim uzrokom kako tvrde iz Hrvatskih voda

Na poznatom izletištu Županjskim virovima prije više od dva tjedna došlo je do velikog pomora ribe, što je poprilično uznemirilo Županjce i tamošnje ribiče koji još uvijek čekaju službene rezultate analize uzoraka vode, koji su uzeti uzvodno od Lovačkog doma i na kanalu uz energanu uz most za pješake. I dok iz Hrvatskih voda uvjeravaju kako je do pomora ribe došlo zbog visokih temperatura vode i niskih vodostaja na vodotocima, što je dovelo do znatnog pada vrijednost otopljenog kisika u vodi i do bujanja vodenog bilja, koje dodatno smanjuje količinu otopljenog kisika u vodi, Županjci strahuju da je uzrok puno ozbiljniji, tj. da je povezan s jednim industrijskim pogonom, piše Glas Slavonije.

Ribič i lovac Vladimir Katona odbacio je navode pojedinaca iz Hrvatskih voda iz Vinkovaca o tome “da su Virovi zapušteni, neodržavani i puni mulja” te je pritom upozorio da sve upućuje na ekološku katastrofu koja bi mogla imati velike posljedice na ekosustav za čiju će sanaciju trebati puno vremena.

Važnost Virova za Županjce

“Najmanje polovina starog stanovništva Županje imala je stanove oko Virova, ondje su napajali stoku, lovili ribu, ondje su njihova djeca učila pecati, plivati i uživati u prirodi dok su stari obrađivali zemlju. Prije desetak godina Virovi su očišćeni, prošireni, dubina vode sada je oko 2,5 do tri metra, zavisi od područja. Prilikom izmuljivanja, u što sam se i osobno uvjerio, nailazilo se na izvore koji su podzemnom vodom izbijali i Virove ‘hranili’ svježom vodom. Dio je dobivan i od površinske vode sustavom kanala od grada Županje”, objasnio je.

Ispričao je kako je nakon vijesti o pomoru ribe došao na Virove, iznenadivši se i zaprepastivši razmjerima onečišćenja. “Za mene je to ekološka, moralna i tragedija u svakom obliku. Virovi danas izgledaju žalosno, smrdljivo, prljavo, u njima nema više nikakvog života, u vodi se nalaze uginule zmije i žabe, guske i patke od okolnih stanara u vodu više nikako ne žele. Crna je kao izgorena pržena kava. Sigurno zbog nedostatka kisika!”, ironično je komentirao Katona.

Neobična boja vode

Dodaje kako još treba vidjeli kolika će šteta biti kod divljači. “Od bistre fine zelenkaste vode danas imamo boju i vrstu vode koju ja osobno nisam još nigdje vidio, a ribič sam 58 godina i prošao sam puno toga. Imamo indicije i naznake da takva voda izlazi iz jednog obližnjeg pogona iz industrijske zone, svi je gledaju, istog je mirisa i boje kao i ona u Virovima. Mene podsjeća na amonijak, neki kažu da se osjeti sumpor. Ta voda odlazi u kanal koji se okolnim putem povezuje s Virovima. Ne možemo reći da je to isključivi krivac, ali imamo razloga sumnjati”, ustvrdio je i poručio da je nedostatak kisika za Županjce paušalno objašnjenje i neprihvatljiv odgovor.

Istaknuo je da se kisik iz vode morao na nešto vezati, a koji su to elementi očekuju u odgovoru. Također je upozorio na opasnost širenja onečišćenja na Bošnjačke i Otočke virove, Spačvu, Bosut, Savu itd. Smatra da se rezultati kemijske analize vode već predugo čekaju i vjeruje da će se i nadležne institucije malo više angažirati, piše Glas Slavonije.