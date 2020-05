POMOĆNIK MINISTRICE OTKRIO NOVA PRAVILA ZA RAZREDE: ‘Moraju se držati kao male proširene obitelji’; Roditelj imaju važnu obavezu

‘Svjesni smo da je ovo prvi korak prema normalizaciji, dakle ne radi se o normalnom povratku u školu’

Osmi tjedan online nastave u Hrvatskoj bliži se svom kraju pa nastava u hrvatskim školama počinje u ponedjeljak 11. svibnja. Đaci su se već vratili u školske klupe u Danskoj, Norveškoj i Njemačkoj, dok se Italija izjasnila da će škole otvoriti tek na jesen.

Inače, u Njemačkoj se jedna škola morala zatvoriti jer je jedan od učenika bio pozitivan na koronavirus. Gostujući u HRT-ovoj emisiji “Dobro jutro Hrvatska” glavni savjetnik ministrice obrazovanja, Marko Košiček, je govorio kako će povratak u školu izgledati.

“Svjesni smo da je ovo prvi korak prema normalizaciji, dakle ne radi se o normalnom povratku u školu. Vraćamo se postupno u školu po jednom novom režimu, kao što se i svi vraćamo u neki normalni život na radno mjesto i svim ostalim stvarima korak po korak”, kazao je Košiček na HRT-u.

Higijenske mjere u školama svedene na osobnu higijenu

Glavni pomoćnik ministrice Divjak kazao je da će od ponedjeljka do devetero učenika biti u jednom razredu sa svojim učiteljem. Košiček govori da je najvažnije smanjiti interakciju među razredima pa će oni u školu ili vrtić ulaziti u različito vrijeme. Isto tako, odmore će imati u različito vrijeme i neće međusobno komunicirati te će se “držati kao male proširene obitelji”. Kada su u pitanju higijenske mjere u školama, Košiček kaže:

“Dakle, pranje ruku, dezinfekcija ruku pri dolasku, dezinfekcija prostora prije i nakon korištenja, i ono što je vrlo važno – odgovornost roditelja da izmjeri djetetu temperaturu i ako dijete uistinu ima pa i blage simptome neke prehlade koja bi mogla biti vezana za Covid, ali i ne – da onda dijete ne šalje u školu, odnosno u vrtić.”

Trebaju li roditelji slati djecu u školu ili vrtić?

“Ono što je glavna preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo jest da u ovoj prvoj fazi prednost damo onim roditeljima koji nemaju mogućnost da im djeca ostanu doma s njima, odnosno oni koji se moraju fizički vratiti na posao, koji neće raditi od kuće. Ako roditelji mogu organizirati da im dijete prati nastavu škole na trećem na HRT-u koja ide izvrsno, preporuka je da dijete ostane kod kuće još neko vrijeme, a nakon dva tjedna ćemo vidjeti kakva je situacija”, veli Košiček.

Osim pandemije koronavirusa, Zagreb je pogodio i niz potresa u kojima su oštećene škole i zato su mnogi zagrebački roditelji zabrinuti oko toga je li povratak u školu siguran. Košiček kaže da osnovne škole koje se neće moći koristiti će koristiti druge objekte poput srednjih škola. Naime, srednjoškolci se još ne vraćaju u školu. “Moći će se koristiti drugi objekti koji su stabilni i sigurni”, kaže Košiček.

‘Ako možete ostati doma, ostanite doma’

Ipak, Košiček se slaže, i dalje stoji preporuka da doma ostanu oni koji mogu.

“Od petog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole: svi učenici ostaju kod kuće. Dakle, to nije preporuka, jer nastava se nije za njih aktivirala. To vrijedi za naredna dva tjedna. U ta dva tjedna je bitno da se ta grupa učenika koja se formira – ne mijenja. Dakle, da nije svaki dan neka druga kombinacija učenika, a nakon dva tjedna ćemo vidjeti kakva je epidemiološka situacija. Vidimo, ide sve na bolje, tako da vjerujemo i da će novi okvir nakon dva tjedna biti blaži”, rekao je Košiček gostujući na HRT-u.

