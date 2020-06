POMOĆNIK MINISTRA U SUKOBU INTERESA? Zaposlio snahinu sestru i dečke svojih kćeri, Povjerenstvo je upravo otvorilo slučaj, ministar šuti

Iz Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa službeno nam je potvrđeno da se otvara predmet o dužnosniku Anti Delipetru

Nakon što je Net.hr otkrio kako je pomoćnik ministra unutarnjih poslova, Ante Delipetar, koji je na čelu Uprave za ljudske potencijale, u kratkom vremenskom roku zaposlio nekoliko osoba blisko vezanih uz svoju djecu, sestru supruge svojeg sina, te dvojicu partnera svojih kćeri, postavilo se pitanje zakonitosti, odnosno – je li moguće da je sustav tako postavljen da je moguća takva praksa i da pomoćnik ministra policije i svi uključeni u mehanizam takvog zapošljavanja ne snose nikakvu odgovornost?

Iako smo precizno pitali u MUP-u je li ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović, osoba koja potpisuje rješenja o zapošljavanju osoba koje “izabere” Uprava na čelu koje je Ante Delipetar, znao koga zapošljava, primili smo samo odgovor da se “ne radi o rodbini”, bez ikakvog traga da se ministar distancira od prakse koja se, očito, provodi u Upravi za ljudske potencijale.

Naime, ministar unutarnjih poslova bi nesumnjivo mogao zatražiti internu istragu ako se pojave sumnje da je došlo do zloupotrebe ovlasti ili – lažiranja natječaja za zapošljavanje. Je li moguće da mu je svejedno ako se deseci ljudi u Upravi za ljudske potencijale bave testiranjima i intervjuiranjima ljudi za koje se unaprijed zna da zapravo neće proći na tom natječaju?

HALO POLICIJA: Pomoćnik ministra zaposlio snahinu sestru, posao u MUP-u je našao i za dečke svojih dviju kćeri i to u istom danu

“Ispitat će se sve okolnosti konkretnog slučaja”

No, za razliku od MUP-a, reagiralo je Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa predvođeno Natašom Novaković. Neovisno o tome što u MUP-u kažu kako se ne radi o “članovima obitelji“ – Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa nastoji rasvijetliti i takve situacije, ako postoji sumnja za povezanost s dužnosnikom.

Kćeri i sinovi se smatraju članom obitelji, a za osobe izvan tog kruga, koje su u određenom odnosu s članovima obitelji “Povjerenstvo u svakom konkretnom slučaju razmatra može li dužnosnik u odnosu na tu osobu biti nepristran te postoje li dodatne okolnosti povodom kojih bi se pojedina osoba mogla smatrati interesno povezanom s dužnosnikom.” Upravo to će se dogoditi i u slučaju Delipetar.

Iz Povjerenstva nam je službeno potvrđeno da je “otvorilo predmet u kojem će ispitati sve okolnosti konkretnog slučaja te utvrditi ima li elemenata koji upućuju na moguću povredu odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa.”

Net.hr je nakon objavljenog teksta o modelu zapošljavanja u Upravi za ljudske potencijale u MUP-u dobio još nekoliko informacija o “čudnim zapošljavanjima” koja ćemo svakako istražiti.

Načelno protiv nepotizma, a u praksi…

Zapošljavanje “po vezama” je stara boljka hrvatskih državnih službi, a u ovo predizborno vrijeme kada se mnogi akteri političke utakmice, oni koji jesu na vlasti i oni koji bi tek došli na vlast, načelno zaklinju u borbu protiv korupcije i nepotizma, slučaj Delipetar može biti sjajna pokazna vježba.

Kakve bi to točno mehanizme ugradili svi ti političari koji su načelno protiv nepotizma da im se ne dogode ovakvi slučajevi? Naime, moguće je ugraditi mehanizme koji bi jamčili poštene natječaje. Ali žele li to oni uopće? Ili je dovoljno načelno govoriti protiv nepotizma, a onda kad zaposjednu institucije i državne tvrtke misle zažmiriti? Baš kao i Davor Božinović sada? Jednima siguran posao, protrčavanje kroz lažne natječaje, a drugima – put preko granice, do natječaja na kojima će poslodavce zanimati njihove stvarne kompetencije?