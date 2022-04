Pomoćnici u nastavi danas stižu na Markov trg gdje će prosvjedom tražiti sva prava kao i profesori, odnosno žele biti punopravni zaposlenici obrazovnog sustava.

Jasmina je pomoćnica u nastavi pet godina, a s Aleksandrom je od kada je krenuo u školu dvije godine.

"Kod Aleksandra je najvažnije da čitam njegov govor tijela, njegovu mimiku. Najljepše je kad se vidi njegov napredak, to se ne može opisati, kad vidite da je sretan, kad vas zagrli, poljubi i kad je shvatilo i naučilo", rekla je Jasmina Maras za RTL Danas.

Nisu zaposleni na neodređeno vrijeme

On je dijete s poremećajem iz spektra autizma. Jasmina će s njim biti sve do kraja osnovne škole, a bez nje Aleksandar ne bi mogao pohađati redovnu nastavu.

"On ne priča nigdje osim s nama kući, ona je uspjela doprijeti do njega, osjeća ga i prevodi njegove riječi drugima. Pomaže mu i podrška mu je - ona je njegova anđelica. Ona diše taj posao, to je njezin poziv", rekla je Aleksandrova majka, Jasmina Savić.

Pomoćnici u nastavi nisu zaposleni na neodređeno vrijeme već se njihovi ugovori prekidaju se kad završi nastavna godina. Za svoj posao plaćeni su između dvije i dvije i pol tisuće kuna.

'Želimo da se nas status riješi'

"Sva djeca ne dobiju svog pomoćnika, djeca zbog ovakve situacije u kojoj mi jesmo ostaju bez pomoćnika, često ih mijenjaju. Tijekom jedne godine zna se desiti 5 do 7 pomoćnika. To je za njih šok, trebaju stabilnost i sigurnost, povjerenje", kazala je predsjednica Udruge pomoćnika u nastavi Pun-Hr, Iva Tadić.

Moraju imati završenu srednju školu i djelomično osposobljavanje. Plaćaju se iz budžeta osnivača škola, iz EU fondova ili od igara na sreću koje ministarstvo dodjeljuje udrugama.

"Samo se provlačimo kroz ta bespovratna sredstva i želimo ubrzati Vladu i ministarstvo i sve ostale institucije da se naš status riješi", rekla je Tadić.

U izradi je novi zakon

Iz Ministarstva poručuju kako brzog rješenja nema.

"Frontalni njihov ulaz u sustav u ovom trenutku nije realan. Međutim, on ovisi o mnogim stavkama, prije svega proračunskim mogućnostima. Sad radimo novi zakon i ako postoji mogućnost da se to definira mi smo za to, ali o tome moramo još razgovarati", rekao je državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Tomislav Paljak.