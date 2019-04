POLUDJELO VRIJEME: Danas će zagrijati na 30°C, udariti olujno nevrijeme praćeno tučom, a od ponedjeljka u gorju moguć je čak i snijeg!

Od subote će biti promjenljivo i osjetno svježije nego u srijedu i četvrtak, posebice na kopnu. Povremeno će biti kiše, u većini krajeva najobilnije potkraj nedjelje i tijekom ponedjeljka, kada je u gorju, osobito višem, moguć i snijeg

Osim iznadprosječne topline i južine, u većini Hrvatske čak i izraženije nego u četvrtak – štoviše, na istoku ponegdje i vrućine – u petak će mnogima još važnija meteorološka vijest biti sve češći pljuskovi, grmljavina, zahladnjenje, mjestimice i olujno nevrijeme s tučom – najprije na sjevernom Jadranu i u gorju, zatim i drugdje, najkasnije u Podunavlju, gdje će do promjene vremena doći tek u noći na subotu.

Od subote će biti promjenljivo i osjetno svježije nego u srijedu i četvrtak, posebice na kopnu. Povremeno će biti kiše, u većini krajeva najobilnije potkraj nedjelje i tijekom ponedjeljka, kada je u gorju, osobito višem, moguć i snijeg, prognozira za HRT Zoran Vakula.

Osim nestalnog vremena, na Jadranu će i vjetar biti raznolik – nakon često jakog, gdjekad i olujnog juga u petak, u subotu će prolazno zapuhati uglavnom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, u nedjelju opet umjereno do jako jugo, a u ponedjeljak i utorak mjestimice još i jača bura i sjeverozapadnjak…

Petak – još toplije, nestabilnije, južina…

“U petak će u istočnoj Hrvatskoj biti još i malo toplije nego u četvrtak, s najvišom temperaturom i oko 30 °C. Prevladavat će sunčano s povremeno umjerenom naoblakom. A kasno poslijepodne i osobito navečer uz jači razvoj oblaka mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina, vjerojatno i izraženiji, pogotovo u zapadnoj Slavoniji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni u okretanju na jugozapadni.

U središnjoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano, a poslijepodne i osobito navečer oblačnije, ponegdje s pljuskovima i grmljavinom, koji mogu lokalno biti i izraženiji, posebice u Banovini i Moslavini. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Poslijepodnevna temperatura od 26 do 29 °C.

Na zapadu zemlje postupan porast naoblake, a uglavnom u drugom dijelu dana bit će i kiše i grmljavine, ponegdje i jačih pljuskova. U gorju većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom Jadanupuhat će umjereno do jako jugo, koje će navečer okrenuti na jugozapadnjak. More većinom umjereno valovito.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije prijepodne većinom sunčano. Zatim sa zapada porast naoblake, a krajem dana na sjeveru pljuskovi s grmljavinom. Jugo će i dalje biti umjereno do jako, a more umjereno valovito i valovito. Poslijepodnevna temperatura od 21 °C na obali do 26 °C u zaobalju.

Na jugu Hrvatske će još biti pretežno sunčano, a puhat će većinom umjereno jugo. Tek u noći stiže naoblačenje s kišom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 °C.”

Od subote promjenljivo, svježije…

“U danima koji slijede na kopnu promjenljivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, pa i pljuskovima s grmljavinom, a obilnija oborina vrlo je vjerojatna u ponedjeljak. Jugozapadni vjetar okrenut će na sjeverozapadni i sjeverni, od nedjelje i sjeveroistočni. Osjetno će zahladiti, pa je u ponedjeljak u gorju moguća i susnježica i snijeg, ponajprije u višim predjelima.

Na Jadranu će biti promjenljivo, na sjevernom Jadranu u nedjelju i ponedjeljak i pretežno oblačno. Kiše, pa i pljuskova s grmljavinom u subotu će biti osobito na jugu, u nedjelju na sjevernom dijelu, a u ponedjeljak gotovo posvuda, pri čemu će ponegdje biti i obilnije kiše. Od utorka pak rjeđe i u manjim količinama. Umjereno jugo i jugozapadnjak, okrenut će na sjeverozapadnjak i buru, koji će u ponedjeljak biti i jaki. Temperatura zraka u padu.”, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing.