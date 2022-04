Od 1. travnja, poskupio je plin u Istri, ali ne drastičnih 37 posto koliko se najavljivalo, nego 11 posto, donosi Glas Istre. Potvrdio je to direktor Plinare Dean Kocijančić, koji objašnjava da cijena nije dramatično rasla zahvaljujući intervenciji Vlade.

Smanjen iznos fiksne naknade

"Interventnom mjerom Vlada je snizila PDV na plin s 25 na 5 posto, zbog čega je iznos fiksne naknade za obračunsko mjerno mjesto smanjen sa 16,25 na 13,65 kuna bez PDV-a. Na svakoj fakturi za plin su dvije stavke: jedna je za utrošeni plin, a druga je mjesečna fiksna naknada. Dakle, sveukupno poskupljenje plina je 11 posto, s tim da fiksna mjesečna naknada pada za nešto manje od tri kune, a cijena kubika raste s 3,7 na 4,05 kuna", objašnjava Kocijančić.

Građani će poskupljenje osjetiti na idućim obračunskim ratama, a ova cijena vrijedi godinu dana, sve do 31. ožujka 2023. godine, kada kreće novo obračunsko razdoblje.

Ako cijena plina ne padne, slijedeće godine šok

"Ako (tada) prosječna cijena bude sto eura po utrošenom megavatsatu, to znači da će plin poskupjeti. Naime, u posljednjih godinu dana cijena je na amsterdamskoj burzi TTF 45 eura za megavatsat. To je neka referentna cijena, uz pokoju decimalu gore-dolje, teško mi je reći koliki je bio prosječan tečaj eura u protekloj godini. Ako bude sto eura iduće godine, doći će do drastičnog poskupljenja. Sad je i 120 eura, ali računa se godišnji prosjek i nadamo se da će se nešto dogoditi pa će cijena pasti, svi se nadamo boljem", rekao je Kocijančić.