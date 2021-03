POLOVICA HRVATA SE ŽELI CIJEPITI: Najpopularniji je Pfizer, a na drugom mjestu je iznenađenje – cjepivo koje uopće nemamo

Istraživanje Valicona pokazuje kako Hrvati preferiraju Pfizer, a nakon njega ruski Sputnik – premda on još nije niti odobren u Hrvatskoj

Regionalno online istraživanje agencije Valicon o javnom mnijenju vezano uz cijepljenje pokazuje kako 50% građana u Hrvatskoj iskazuje namjeru cijepljenja protiv koronavirusa. Podjednaku spremnost na cijepljenje pokazuju i građani Slovenije, dok je BiH prva u regiji po broju građana koji se namjeravaju cijepiti.

Cijepljenje protiv koronavirusa posljednjih je tjedana postala ključna tema u globalnim razmjerima. Iako je dolazak cjepiva u početku izazvao euforiju, ubrzo se pokazalo kako postoje značajni zastoji u isporuci od većine proizvođača. No, više proizvođača najavljuje značajniju isporuku cjepiva u drugom kvartalu ove godine.

Istraživanje je provela agencija Valicon u četirima državama regije – Hrvatskoj, Sloveniji, BiH i Srbiji.

Istraživanje je pokazalo kako 50% građana Hrvatske iskazuje namjeru cijepljenja, dok 47% kaže kako se neće cijepiti, preostalih 3% su oni koji su se već cijepili proti koronavirusa. Hrvatska je u ovom pogledu usporediva sa Slovenijom u kojoj se također 50% građana namjerava cijepiti. U Srbiji je taj postotak manji i iznosi 35%, no glavni razlog za to je što se kod naših istočnih susjeda već 19% cijepilo (s jednom ili dvije doze). Obrnuta situacija je u BiH, gdje je postotak onih koji se namjeravaju cijepiti najviši i iznosi 61%, no i broj onih koji su se cijepili je ispod 1%.

Hrvati biraju Pfizerovo cjepivo, Sputnik na drugom mjestu

Istraživanjem se željelo provjeriti i kakav odnos imaju građani ovih zemalja prema cjepivima različitih proizvođača, odnosno u koje imaju najviše povjerenja da bi se njima cijepili. Građani Hrvatske na prvom mjestu biraju Pfizerovo cjepivo, njih 25%, dok se ruski Sputnik V nalazi na drugom mjestu s čak 13% građana koji u njega iskazuju najveće povjerenje, iako ovo cjepivo još nije odobreno u Europskoj Uniji, pa tako ni kod nas.

Hrvatska je razmatrala opciju interventnog uvoza Sputnika V, no čini se da je Vlada odabrala čekati odobrenje Europske agencije za lijekove. Sputnik V je inače prvi izbor za najveći broj građana BiH te je iznimno popularan i u Srbiji, gdje dijeli prvo mjesto s kineskim cjepivima, koja su za sada jedino u Srbiji i dostupna.

U Hrvatskoj su kineska cjepiva najmanje poželjna, samo 7% građana iskazalo je povjerenje u njih, ali to je velikim dijelom posljedica toga što se o ovim cjepivima gotovo uopće i ne govori u medijima kao nekoj od alternativa.

Popularno je i cjepivo Johnson&Johnson

Cjepivo Johnson&Johnson, koje još nigdje izuzev u Americi nije odobreno, je u svim zemljama dosta dobro ocijenjeno, osobito u Sloveniji i Hrvatskoj, gdje je ono prvi izbor za 10% do 12% građana. Najvjerojatniji razlog za to je što se ovdje radi o jednodoznom cjepivu, pa se ta opcija čini vrlo privlačnom.

Kada se ovi rezultati promatraju s obzirom na to jesu li ispitani građani zaista zainteresirani cijepiti se ili ne, onda dolazimo do podataka da građani RH koji se zaista namjeravaju cijepiti na prvom mjestu biraju Pfizer, njih 37%, a zatim slijedi Johnson&Johnson s 14%. AstraZeneca, Moderna i Sputnik su izjednačeni, a svaki od njih bira 12,5% onih koji se namjeravaju cijepiti.

S druge strane, oni koji se ne namjeravaju cijepiti u 60% kažu kako nemaju povjerenja ni u jedno od dostupnih cjepiva. Oni od njih koji ipak ne odbacuju sva cjepiva, najviše povjerenja imaju u Sputnik V, njih 15%, nakon njega slijedi Pfizer s 11,5%, dok u sva ostala cjepiva povjerenje iskazuje znatno manji broj građana koji se ne namjerava cijepiti.

Treba ipak napomenuti da su ovi podaci prikupljeni u prvome tjednu ožujka, prije nego su krenule zabrane AstraZeneca cjepiva u pojedinim članicama EU-a, tako da je moguće da je povjerenje prema tom cjepivu u međuvremenu značajnije palo i u Hrvatskoj, ali i u cijeloj regiji.

Izvor: VALICON, online anketa na nacionalno reprezentativnom uzorku n=510, 18-75, u razdoblju od 4. do 8. ožujka 2021. Standardna pogreška uzorka iznosi +/- 4.3%.