ŠPRAJC OPET U SVOM STILU: ‘Za obnovu Poljuda treba oko 100 milijuna kn, ali bez mita i korupcije, a znamo da bez toga ne može’

Kako u Zagrebu prije svakih lokalnih izbora kandidati obećavaju novi Maksimirski stadion tako i u Splitu ne štede na obećanjima o obnovi Poljuda. Ali sad to više nije samo pitanje nečijih obećanja i političkog marketinga nego sve više i pitanje sigurnosti gledatelja. U Zagrebu je potres narušio statiku istočne tribine a u Splitu bura redovno nosi dijelove krova – masivni željezni nosači krova na pojedinim dijelovima su se potpuno raspali.

Kako u Zagrebu tako i u Splitu račun za obnovu neće biti mali, javlja RTL. Prve procjene kažu da bi za obnovu krovne konstrukcije na Poljudu trebalo oko 100 milijuna kuna i to bez mita, korupcije i krađe građevinskog materijala, a znamo da bez toga ne može, komentirao je Zoran Šprajc. Krov Poljuda leži na ovom stupu, a taj stup visi. Nije to prvi put, 2019. dijelove krova odnijela je bura, a ima i još oštećenja.

Nedavno je tako na splitskom stadionu pukao nosač konstrukcije krova pa je, iako je stanje trenutačno zadovoljavajuće, njegova obnova nužna. Svjesni su toga i u Hajduku, no planove o obnovi ne otkrivaju jer je stadion – vlasništvo grada. Iz kojeg je, u mandatu aktualnog HDZ-ova gradonačelnika, pripremljena projektna dokumentacija za obnovu krova i Muzeja Hajduka.

Nacrt rekonstrukcije stadiona

Prije tri godine jedan zagrebački arhitektonski studio napravio je nacrt novog starog Poljuda. Ne bi se ništa rušilo, samo rekonstruiralo.

”Sa stražnje strane je kao centralna, kao glavni fokus predviđen novi fan shop nogometnog kluba Hajduk. Kompletno je predviđena revitalizacija svih prostora, unutarnjih i vanjskih prostora ispod istočne tribine i s lijeve i desne strane tog fan shopa, odnosno pozornice, je jedan prolazni koridor koji povezuje taj javni vanjski prostor s tim revitaliziranim sadržajima ispod istočne tribine”, izjavio je Eugen Popović, autor projekta Studija revitalizacije sportskog kompleksa Poljud.

Aktualni gradski projekt obnove ukupno je težak 150 milijuna kuna, uz popravak krova obećavao se i muzej Hajduka u kompleksu stadiona. To nije samo isprazno obećanje uvjerava stranački kolega bivšeg gradonačelnika.

”Svakako obnovit ćemo Poljud. Projektna dokumentacija je spremna, imamo građevinsku dozvolu, aplicirat ćemo na europske novce, na program oporavka i otpornosti. Sam projekt sadrži zamjenu leksana, sanacija krovne konstrukcije, kao i instalacija”, kazao je Vice Mihanović, kandidat HDZ-a za gradonačelnika Splita.

Bivši gradonačelnik, Željko Kerum, sad tvrdi grad se o imovini treba brinuti. ”Ja sam u moje vrijeme na to pazio i reagirao i popravljao. Ali ja sam bio 2009.-2013., iza mene su bila dva druga gradonačelnika koji su se bavili više sa plasmanom svojim u medije i njihovim izjavama, manje sa problemima grada koji ih tište”, rekao je Željko Kerum, kandidat HGS-a za gradonačelnika Splita.

‘Stadion 40 godina nije opran’

Međutim, projektant konstrukcije Poljuda, inače Kerumov prijatelj koga je i doveo na izjavu, upozorava: ”Svih ovih 40 godina nikad taj stadion nije opran. Nikad. Znači moramo početi o njemu ozbiljno razmišljati i moramo ga sačuvati”, izjavio je Boženko Jelić, projektant konstrukcije Poljuda.

Novci za stadion će se povući iz EU fondova obećava i kandidat Mihanović, kao i kandidat Ivica Puljak. ”Zajedno s Hajdukom bi to stavili kao jedan od prioriteta. I zajedno s ministarstvom kulture prijavili se na europske fondove i pokušali dobit novce za to. Mislim da je to dobar put da se Poljud zaista obnovi i da opravda svoje ime – Poljudska ljepotica”, kazao je Ivica Puljak, kandidat Centra za gradonačelnika Splita.

Model financiranja

Ako Unija ne da novce, iz Zeleno lijeve koalicije kažu, onda mora grad. ”Sad treba pronaći model financiranja. Bilo bi idealno kada bi se mogao pronaći model sufinanciranja nekakvim sredstvima koja nisu isključivo gradska. Ukoliko to ne bude moguće grad će na kraju biti prisiljen to napraviti svojim sredstvima jer druge nema. Stadion je gradski i grad ga mora obnovit i skrbit o njemu i nitko više”, izjavio je Jakov Prkić, kandidat koalicije Možemo! – Pametno za Split i Dalmaciju – Nova ljevica za gradonačelnika Splita.

I SDP-ov kandidat također kaže – ”ja ću obnoviti Poljud”, ali ne vjeruje postojećem projektu. ”Projekt koji HDZ ima treba pogledat. HDZ pravi projekte i prezentira projekte upravo da zavara javnost. HDZ ima projekte za izgradnju četiri školske dvorane pa ponovno raspisuje javni natječaj za nove projekte. To je samo njihovo predizborno varanje javnosti. Treba pogledat taj projekt”, rekao je Ante Franić, kandidat SDP-a za gradonačelnika Splita.

”Grad se je o tom stadionu brinuo onoliko koliko je mogao, a mogao se bolje brinut. Mogao se bolje brinut. Ali je prošlo previše vremena i sad ga trebamo počet spašavat”, izjavio je Jelić.