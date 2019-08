TURIST TEŠKO OPTUŽUJE HRVATSKE POLICAJCE: ‘Jedan me držao, drugi krošeom oborio na pod, kad sam ih prijavio u policiji su mi se smijali’

Kada je na koncu sve pokušao prijaviti, u policiji su se, kaže, smijali

„Na Pagu, u Hrvatskoj, 13. kolovoza dvojica hrvatskih policajaca odvukla su me u prostor u kojem nije bilo svjedoka i zahtijevala 1000 kuna za uslugu koju nisam tražio. Potom me jedan držao dok me drugi udario šakom u glavu i pao sam na tlo. Nastavili su me napadati dulje vrijeme, prijeteći zatvorom, nazivajući me poljskim idiotom. Na kraju su me prislili platiti 200 kn. Zaprijetili su kako će me pronaći i ponovo pretući ako će ikad više imati posla sa mnom. Tijekom incidenta koji je trajao tri i pol sata moja malodobna djeca su čekala na ulici, sama: Nisu me mogli kontaktirati jer se nisam javljao na njihove opetovane telefonske pozive“, teško je optužio Poljak hrvatske policajce.

Sve je počelo dan ranije kada je trebao zamijeniti gume. Vulkanizer mu je montirao različite gume, a kada je Poljak odbio, vulkanizer je priznao da nema guma na lageru, ali da ih može naručiti te da će ih sutra montirati, što će ga stajati 500 kuna.

Odjednom, cijena se udvostručila

No kada je sutra došao po svoj auto – ovaj put s odgovarajućim gumama – vulkanizer je tražio da mu plati 1000 kuna, tvrdeći da se dogovor od 500 kuna odnosio samo na jednu gumu. Poljak je na internetu provjerio koliko inače košta takva usluga u Hrvatskoj i vidio da je 1000 kuna definitivno pretjerana cijena pa je odbio platiti. Vulkanizer mu je odbio dati auto i Poljak je rekao da će nazvati policiju, a vulkanizer je rekao neka zove te je svojoj tajnici, čini se, naredio da i ona zove policiju.

„Bio sam u problemu, Nisam mogao otići. Ona je cijelo vrijeme gledala i pričala s nekima telefon“, opisuje situaciju. Vlasnik je otišao negdje samo je Poljaku dobacio „nemoj pobjeći“.

Konačno, nakon što se sat i pol nije ništa događalo, Poljak je nazvao 112. „Operator mi je rekao da pričekam službenike ili odem sam prijaviti u postaju. Čekao sam još nekoliko minuta i onda krenuo. Čim sam izašao iz uličice, nakon 10 sekundi sam čuo policijski auto. Stao sam. Prišla su mi dvojica policajaca. Jedan od njih se počeo derati na mene na engleskom ‘Pokušao si pobjeći?’, Rekao je i ‘moraš platiti 1000 kuna“, opisuje Poljak.

‘Tražili da odem u skrovitu uličicu’

Sve se to odvijalo na prometnom mjestu, blizu tržnice i ljudi su se počeli okretati. Tada su mu policajci rekli da odu u uličicu iz koje je izašao.

„Shvatio sam da nešto nije u redu. Čudno je bilo da su se pojavili niotkud čim sam počeo voziti i da traže novac. Odbio sam i više puta ponovio da želim u postaju. Postali su ljutiti i naredili mi da odem u uličicu. Nisam imao izbora“, nastavlja.

U uličici, tvrdi Poljak, policija i vulkanizer parkirali su aute tako da nitko od prolaznika nije mogao ući u prolaz.

„Bili smo samo ja, policajci, vulkanizer i njegova tajnica. Bilo je očito da se poznaju“, kaže Poljak, koji kaže da je tada počeo teror.

Prijetili zatvorom, oborili ga na pod uzeli vozački

„Mlađi policajac se ponovo izderao na mene ‘Pokušao si pobjeći ti je*eni poljski idiote.’ Tražio je da smjesta platim 1000 kuna. ‘Ja sam policija, ja ću ti reći što da radiš’ govorio je“, kaže Poljak. Objasnio je policajcima svoje viđenje sitacije, na što mu mu je mlađi policajac zaprijetio zatvorom. „Tada su tražili moju vozačku koju sam im pokazao držeći ju s obje ruke. Stariji policajac mi je prišao i zavrnuo mi oba zgloba. Mlađi je došao s lijeva i šakom me udario u glavu“, tvrdi Poljak.

Pao je na pod, policajci su mu uzeli vozačku, te zajedno s vulkanizerom otišli unutra. „nemoj pokušati pobjeći“ dobacio mu je policajac. Vratili su se za nekoliko minuta.

‘Pribrao se tek kada sam rekao da me čekaju djeca’

„Nastavili su se derati na mene i tražili me 1000 kuna i moju putovnicu. Rekao sam im da nije kod mene. Mlađi policajac je potpuno poludio „To nije istina“, derao se, nadvijajući se nada mnom kao da se sprema ponovo me udariti“, kaže Poljak dodajući da je stariji policijac djelovao pribranije. „Polako sam se ustao i rekao da mi je putovnica u Povljanima gdje me moja djeca čekaju. Na to se i mlađi policajac pribrao. Rekao mi je: ‘Zadržat ćeš stare gume, ali ćeš platiti montažu je*eni idiote“. Složio sam se ali sam rekao da neću platiti nikakvu naknadu. Mladi policajac mi je prstom pokazao tik pred nosom i rekao ‘Ako te ikada vidim u sličnoj situaciji, prebit ću te. Naći ću te“, opisuje Poljak. Policija je otišla u 10:30, dakle ukupno dva i pol sata otkako je došao kod vulkanizera.

Vulkanizer mu je montirao njegove stare gume, no kada je Poljak tražio svoj polog samo mu je dobacio „Čuo si policiju. Odi. Pokušao si pobjeći“.

Kada se konačno vratio kod apartmana, djeca su sjedila na koferima ispred jer je već prošlo vrijeme za odjavu. „Bio sam potpuno van sebe. Rekao sam vlasnicima apartmana što se dogodilo, bili su zgroženi. Rekli su mi da bih to trebao prijaviti centrali policije u Zadru“, kaže Poljak.

U Zadru je, kaže, bez problema promijenio gume i to po normalnoj cijeni i bez ikakvih incidenata. Ponovo je nazvao 112 i rekao da treba prijaviti policijsko nasilje, na što su mu rekli da svaka postaja mora primiti takvu prijavu. Otišao je u postaju koju mu je operater sugerirao. U zgradu ga je opratio čovjek u civilu, a policajac s kojim je razgovarao nije znao engleski, pa je njegov kolega prevodio s njemačkog. Nakon što je opisao incident tražili su da pričeka vani dok provjere s policijom na Pagu štoi se dogodilo.

‘Smijali se jer želim prijaviti takvu glupost’

„Tada mi je rekao da neće napisati nikakav izvještaj jer policija nije napravila ništa pogrešno jer usluga zaista vrijedi 1000 kuna. Pitao sam je li normalno da me policajac udari u glavu a policajac je odgovorio točno ovim riječima: ‘Pa što je mogao učiniti kad niste htjeli platiti“. Kako sam inzistirao, konačno mi je rekao “ zaboravimo priču oko vulkanizera, želite li prijaviti službenika“. Rekao sam „da, zato sam došao ovdje“. Oni su se smijali jer hoću prijaviti takvu budalaštinu. Nakon nekog vremena sam jednostavno rekao da sami rekao što je bilo i da je sad na njima da rade što treba. Noi bilo je očito da ništa neće poduzeti jer nisam vidio nikakav papir niti sam išta potpisao“, zaključuje Poljak.

Obratio se i poljskom veleposlanstvu koje ga je uputilo na jednog od pet poljskih policajaca koji ovog ljeta rade na Jadranu u suradnji s hrvatskim MUP-om.

Poljski policajac mu je predložio da ponovno pokuša prijaviti što se dogodilo, ali i napomenuo da on ne može s njim na policiju jer tamo može biti prisutan samo na zahtjev hrvatske policije, ali ne i stranog državljanina iz iste zemlje.

Poljak je i dalje na odmoru u Hrvatskoj sa svojom djecom te kaže da nema volje pokušati ponovno sve prijaviti policiji. Dodaje i kako je hrvatska obala prelijepa i da se on i njegova djeca dobro zabavljaju na moru te se nada kako je ovo bilo izolirano loše iskustvo. Ipak, želi da cijela priča bude objavljena u medijima kako bi se skrenula pozornost na nasilno i neprofesionalno ponašanje hrvatske policije.

U večernjim satima je od MUP-a stiglo priopćenje kako su upoznati sa sadržajem objavljenim na društvenim mrežama te kako su im to prva saznanja o ovom navodnom incidentu.’Policijska uprava zadarska provodi postupak provjere navoda iznijetih u objavi državljanina Poljske na stranici društvene mreže te će, po okončanju provjera i utvrđivanju svih relevantnih činjenica, o svemu izvijestiti javnost”, stoji u MUP-ovom priopćenju.