POLJSKI PREDSJEDNIK ODUŠEVLJEN KOLINDOM: ‘Ona je zaslužna što Trump dolazi u moju zemlju’

Poljski se predsjednik Andrzej Duda tijekom svog službenog posjeta Hrvatskoj sastao s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, koja je istaknula kako su odnosi dviju zemalja izvrsni, ali kada je riječ o investicijama i ekonomiji, mogli bi biti i bolji.

Hrvatska je predsjednica pritom najavila susret s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom javlja RTL.

‘Potencijal za povezivanje LNG terminala sa onim u Poljskoj ali i Luke Rijeka s Poljskom svakako će doprinijeti neovisnosti naših država. Slijedi nam inicijativa 3 mora gdje ćemo se susresti i sa Trumpom. Definitivno bismo pozdravili više ulaganja iz Poljske. Hrvatska i Poljska su članice NATO saveza tu stojimo zajedno i dijelimo istu zabrinutost kada je u pitanju sigurnost u regiji i šire’, rekla je Grabar-Kitarović.

Sastanak 3 mora održat će se zbog sigurnosnih razloga u Varšavi, najavio je poljski predsjednik Duda i dodao da je dolazak Donalda Trumpa zajednički uspjeh njega i Grabar-Kitarović.



‘Očekujemo važnog gosta Donalda Trumpa. Gospođo Predsjednice, to je naš zajednički uspjeh. Ali vaš je veliki uspjeh i vaša zasluga i mogu vam čestitati te zahvaliti na tome što smo to uspjeli.’, rekao je i dodao da Trumpov dolazak potvrđuje da on cijeni sve što se događa u ovom dijelu Europe.

‘Dok smo šetali NATO hodnicima pozvala sam Trumpa da dođe u Hrvatsku i on je pokazao veliko zanimanje. Rusiju ne smatramo neprijateljem i sve što NATO radi je u službi odvraćanja. To ne treba shvatiti kao čin agresije’, pohvalila se Kolinda Grabar Kitarović, piše RTL.