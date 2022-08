Medicinska sestra Monica Lisowski, danas se nakon odrađene noćne smijene dežurstva vratila u KBC Zagreb, nakon što su je iz te bolnice zvali da su ozlijeđeni u tragičnoj nesreći na A4 poljski državljani, piše Večernji list. Ona govori poljski, a njezino znanje jezika pomoglo je da se barem na koji trenutak ozlijeđeni u nesreći osjećaju kao da je netko njihov kraj njih.

"Ja sam danas ujutro izašla iz dežurstva. Radim, inače, do pola 8. No, kad smo čuli da je bila saobraćajna nesreća, svi iz dežurstva smo ostali jer kad su takve situacije onda moramo ostati. Negdje oko 9 sati smo otišli kući, a oko 10 sati me nazvala glavna sestra Anka Ljubas da imaju problema s komunikacijom. Neki ljudi starije životne dobi ne pričaju i ne razumiju hrvatski jezik. Naravno da sam se odmah odazvala. To je s moje strane bila više psihološka pomoć. Kad čovjek u stranoj državi čuje svoj jezik jednostavno se drugačije osjeća", kazala je.

"Kad sam se predstavila i progovorila poljski jezik, neko olakšanje su dobili. Kao da imaju nekog svog. Rekla sam im da pazimo na sve njih i da brinemo o njima. Lakše im je. Definitivno im je lakše", rekla je ova sestra kojoj je majka Poljakinja te je udana za Poljaka.

Progovorio i organizator

Za poljske medije progovorio je i Jaroslaw Milkowski iz Varšave koji već devet godina vodi ured "U brata Jozefa", a koji je bio organizator puta u Međugorje. On je i sam trebao biti u autobusu koji je sletio s A4, no u tome ga je spriječila osobna tragedija.

"To je za mene vrlo bolna stvar. Pogotovo jer sam upravo danas sahranio majku. Sada sam se vratio sa sprovoda i idem na policiju. Zaista mi je teško, ali nepoznati su Božji sudovi koje proživljavamo", kazao je za Fakt.

Skupina hodočasnika sastala se u petak, 5. kolovoza oko 15 sati u gradu Czestochowa koji je najpoznatiji po svetištu Jasna Gora. Tamo su nakon molitve svi krenuli autobusima u Međugorje. "Vozio sam dio grupe iz Varšave u Czestochowu, ali zbog majčina sprovoda nisam išao s hodočasnicima. Trebao sam im se kasnije pridružiti, imao sam avionsku kartu", ispričao je.

Nakon mise na Jasnoj Gori, bus s hodočasnicima uputio se prema poljskoj granici. Prije granice s Češkom stali su nešto pojesti, a potom su preko Češke, Slovačke i Mađarske krenuli prema Međugorju. Kaže da su pauze bile predviđene svaka tri sata.

U autobusu su bili hodočasnici iz sela Jedlnie, Sokolowa Podlaskog, Konina i Radoma, a među njima je bio i prijatelj organizatora, svećenik iz Konina i časna sestra iz Jedlnia. "Sestra je imala popis sudionika. Išla je s njima. Platio sam osiguranje, smještaj u pansionu", nabraja.

'Molite za sudionike...'

Kaže da već godinama surađuje s prijevozničkom tvrtkom iz Plonska u organiziranju hodočašća autobusima te da nije imao primjedbi oko njih te da se radi o pouzdanoj tvrtci.

U petak je jedan vozač vozio autobus iz Czestochowa do poljske granice. Na granici s Češkom u mjestu Mszana zamijenila su ga druga dva vozača. Autobus je po noći trebao putovati bez zaustavljanja, a hodočasnici su u Međugorje trebali stići u subotu oko podneva. Nisu stigli.

"U subotu u šest ujutro dobio sam informaciju o nesreći... Sada idem u policiju na ispitivanje. Molite za sudionike hodočašća", poručio je na kraju.