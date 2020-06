POLJOPRIVREDNICI U ISTRI NA MUKAMA: ‘Nemamo gdje skladištiti proizvode, neće nitko sve prodati’

Vinari i maslinari iz Istre delicije ne mogu čuvati jer za to jednostavno nemaju prostor

Usprkos tome što nižu svjetska priznanja za kvalitetu i izvornost, poljoprivrednici iz Istre su i dalje u problemima jer svoje proizvode nemaju kome prodati. Razlog za to krije se u pandemiji koronavirusa. Vinari i maslinari uz to svoje delicije ne mogu čuvati jer za to jednostavno nemaju prostor. Ipak, nije sve tako crno.

Kako izvještava RTL Danas, Cabernet sauvignon Istarske vinarije Poletti dospio je na peto mjesto u svijetu, a prestižnu nagradu dodijelio mu je žiri sastavljen od vrhunskih svjetskih sommeliera.

“Mi smo znali da je dobro, ali da će toliko visoko kotirati i skočiti nismo se nadali ni u najljepšim snovima”, izjavio je za RTL Danas Petar Poletti iz Vinarije Poletti iz Višnjana.

Neće imati gdje skladištiti vino

Kako kažu iz vinarije, vrhunsko vino lako će se prodati, ali 70 posto njihove proizvodnje čine pristupačnija vina koja nakon jesenske berbe neće imati gdje skladištiti ako do tada ne isprazne bačve.

“Problem s ovim redovitim vinima biti će sigurno jer su počeli već spuštati, damping cijene, tako da situacija koja će biti ako dođe malo turista i da malo počnu trošiti biti će puno povoljnije, ali da ćemo sve prodati, neće nitko sve prodati pa tako ni ja”, rekao je Poletti.

Maslinari u još većim problemima

Maslinari iz Istre prošle godine su u jesen pokrenuli zadrugu. Ona se pak našla u još većim problemima jer inače maslinovo ulje ne smije ležati dulje od dvije godine.

“Tako da smo se mi našli u situaciji prije korone ustvari da smo tek krenuli s plasmanom. Još uvijek na stanju imamo većinu berbe iz 2019. i sad ustvari će trebat uhvatit korak i što više pokušati prodati, a takoreći već nam je pred vratima nova berba”, kazala je RTL-u Katja Gašparini, upraviteljica Poljoprivredne zadruge Maslinari Istre.

Roberto Rota, potpredsjednik Skupštine Poljoprivredne zadruge Maslinari Istre objašnjava da je ove godine najveći problem prodaja jer su granice bile zatvorene.

Pršutari u malo boljoj situaciji

Proizvođači pršuta i suhomesnatih proizvoda su u nešto boljoj situaciji, osobito oni koji se mogu pohvaliti oznakom izvornosti.

“Bilo je jako, jako loše. Jednostavno dva mjeseca korone mi smo stali. Znači nije bilo prodaje. Sada, zadnjih deset dana tržište se počelo buditi dakle restorani, konobe, sad se otvaraju hoteli, a to su naši kupci”, kazao je Mladen Dujmović, vlasnik pršutane iz Kringe.

Naravno, istarski proizvođači ovise o turističkoj sezoni pa će o tome ovisiti i hoće li biti kupaca. Ako kupaca bude dovoljno tada će znati da je sezona bila uspješna.

