POLJOPRIVREDNICI NA UDARU PRISTOJBE HRT-A: Već plaćaju pretplatu za televizor, ali znate što? Imaju oni i traktore…

Obitelj Gojak neugodno se iznenadila kada je na svoju adresu primila kuvertu HRT-a s uplatnicom od 80 kuna zbog toga što su za potrebe svog OPG-a kupili traktor koji ima radijski prijemnik

Već 21 godinu se obitelj Gojak iz sela pokraj Garešnice bavi poljoprivredom, ali tek su ove godine saznali kako zato trebaju plaćati pretplatu za HRT i to za radio kojeg imaju u traktoru, piše Jutarnji. Dok je stroj u pogonu radio se niti ne čuje, a da su obveznici ovog nameta Gojaci su saznali nakon kupnje novog traktora, a prije Božića im je stigla i “čestitka” u obliku obavijesti s HRT-a.

“Nije nam to imalo nikakvog smisla, posebno zato što naša familija već plaća pristojbu zbog prijemnika koji imamo unutar kuće, a kako je OPG registriran u istom domaćinstvu i na istoj adresi, smatrali smo da je nemoguće plaćati dvostruku pristojbu”, pojasnila je Ljubica Gojak.

Plaća se svaki prijemnik

No, stroga pravila nacionalne televizijske kuće te Zakon kažu da je itekako moguće plaćati, ne samo dvostruku, već i peterostruku pristojbu. Nejasnoće su objašnjene u rješenju kojeg su primili.

“Sukladno članku 34., stavku 4. i 5., pravne osobe, obrtnici te fizičke osobe koje obavljaju neku samostalnu djelatnost plaćaju mjesečnu pretplatu na svaki prijemnik koji posjeduju i obvezne su HRT-u prijemnik prijaviti najkasnije u roku od 30 dana od njegove nabave ili registracije motornog vozila s ugrađenim prijamnikom”, pisalo je u rješenju u čijem je nastavku stajala i prva uplatnica za mjesec prosinac, na iznos od 80 kuna.

Gojaci nisu imali izbora, pa su plaćali uplatnice koje su im stizale kući. No, Ljubica Gojak ubrzo se obratila HRT-u kako bi priupitala jesu li se ipak možda zabunili, no iz HRT-a je stiglo tumačenje kako nije riječ o pogrešci te da se pretplata jednostavno mora plaćati.

“Gledajte, njihovo tumačenje je da mi obavljamo djelatnost, a za djelatnost je potrebno plaćati pretplatu kako god okrenuo. Mi doista jesmo porezni obveznici, to nije sporno, no zaista je nevjerojatno kako nas svi skupa tretiraju. Kad nekome paše, onda nas proglase pravnim osobama, kad im više odgovara da smo fizičke osobe, onda nas tako tretiraju… Ono što je najsmješnije od svega, taj smo traktor kupili za obavljanje najsloženijih operacija kao što je oranje, a to je radnja koja se na ovom stroju godišnje maksimalno može obavljati 50 dana. I to sam puno rekla. Pa zašto bismo onda bili obvezni pretplatu plaćati punu godinu?”, požalila se Ljubica čiji se OPG bavi uzgojem pšenice i kukuruza i ima redovne kupce.

Ostvaruju prihod pa moraju plaćati

“Pa koliko oko nas ima poljoprivrednika, ja nikad nisam čula za takvo rješenje. Osim toga, nejasno je otkud HTV-u uopće informacija da imamo radioprijemnik? Inkasator nas nije posjetio, a mi nismo nikome slali podatke da smo kupili novo vozilo s prijemnikom”, pita se Ljubica Gojak.

HRT je brzo odgovorio na upit novinara, vezan za slučaj obitelji Gojak. Pojašnjavaju da je OPG fizička osoba koja se bavi poljoprivredom, ima prijavljenu djelatnost te od nje ostvaruje prihod, a radijski prijemnici u motornim vozilima koja su u vlasništvu ili posjedu fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost i koja koriste za obavljanje djelatnosti podliježu naplati pristojbe sukladno Zakonu.

“Nositelji OPG-a kao fizičke osobe koje su odgovorne za njegovo poslovanje, dužni su plaćati pristojbu za navedene prijamnike, neovisno o prijamnicima koje imaju u vlasništvu ili posjedu u svom kućanstvu i za koje plaćaju mjesečnu pristojbu sukladno drugim odredbama Zakona”, stoji u njihovu pojašnjenju.

Nema jeftinije pretplate

No, nije li u slučaju OPG-ova, koji strojeve koriste nekoliko mjeseci godišnje, bilo moguće odobriti jeftiniju pretplatu, na način da se ona plaća u vremenskom razdoblju korištenja stroja? Odgovor na ovo pitanje također je negativan.

“Odluku o utvrđivanju mjesečne pristojbe, a kojom se ujedno utvrđuju i povlastice za određene kategorije obveznika plaćanja, donosi Nadzorni odbor HRT-a. Prema toj Odluci povlastice mogu ostvariti samo fizičke osobe kao članovi kućanstva isključivo na osnovi određenih liječničkih dijagnoza, postotka invaliditeta i članstva u Udrugama osoba s invaliditetom i ne mogu se primijeniti na fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost. Osim toga, obveza plaćanja proizlazi iz vlasništva, a ne korištenja prijemnika”, pojašnjavaju iz HRT-a i dodaju da su fizičke osobe koje obavljaju djelatnost oslobođene plaćanja pristojbe za uređaje koji im služe u svrhu obavljanja posla.