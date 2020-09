POLJOPRIVREDNICA OTKRILA ZAŠTO SU ‘STRADALE’ LUBENICE ISPRED VLADE: ‘Taj ministar je uvrijedio sve proizvođače i ponizio policajca’

Nakon što je prosvjed Živog zida obilježilo nekoliko desetaka zdrobljenih lubenica pred zgradom Vlade, predsjednica Udruge povrtlara grada Zagreba i Zagrebačke županije, Marina Galović poručila je kako će biti još sličnih prosvjeda te da se njihova poruka nije čula upravo zbog tog incidenta

Živi zid je u četvrtak ispred ulaza u Banske dvore izveo performans zbog nezadovoljstva stanjem u poljoprivredi te pojačanim uvozom prehrambenih proizvoda. Ispred zgrade Vlade su iz kombija istovarili nekoliko desetaka lubenica, dali izjavu za medije i otišli. Lubenice su kasnije morali čistiti djelatnici zagrebačke Čistoće.

Na prosvjedu je sudjelovala i Marina Galović, predsjednica Udruge povrtlara grada Zagreba i Zagrebačke županije. Možda se ne bi ni našla na Markovu trgu da je na prosvjed nije pozvao vlasnik OPG-a iz Rugvice, Boro Salji. U razgovoru za Jutarnji ističe kako je morala reagirati i pomoći mu bez obzira na situaciju. A situacija je takva da mnogi proizvođači, poput Saljija, moraju zaorati sve što su proizveli i pritom plaćati kredite, jer su zbog nepoštene trgovačke prakse i ucjenjivanja prekupaca prisiljeni prodavati proizvode ispod cijene, što ne žele. No, organizator prosvjeda nije bio Salji, već Živi zid, a Galović je opisala svoj ulogu u tom činu.

“Iz Živog zida javili su mi telefonski u koje vrijeme da dođem na Markov trg, koja je tema te zamolili da dam izjavu nakon performansa koji su planirali. Moja je uloga na prosvjedu bila davanje izjave o stručnim problemima pred medijima, ukazati na probleme u povrtlarskom sektoru i apelirati koje su mogućnosti da problemi riješe. Dogovorili smo se da u zakazano vrijeme doniram jednu lubenicu svakom ministru kada bude dolazio na sjednicu, uz poruku što bi Vlada trebala učiniti da taj domaći proizvod nađe svog kupca po realnoj cijeni. Rekli su mi da njima nije bila namjera bacati hranu, nego donirati svakom ministru jednu lubenicu i poslati poruku. Višak smo trebali podijeliti okupljenim novinarima, građanima i djelatnicima okolnih zgrada koji bi se okupili”, rekla je Galović.

Tehnički problemi

Ipak, cijeli je prosvjed protekao u sasvim drugačijem tonu. Naime, iz kombija je odmah po otvaranju vrata ispalo nekoliko lubenica, a Ivan Vilibor Sinčić se već popeo na krov. Kasnije su sve televizijske kamere, pa i oči bile uperene u zdrobljene lubenice na podu, pa su ti, kako ih Galović naziva “tehnički problemi” zasjenili poruku OPG-ovaca.

“Član moje udruge Boro, koji je donirao tonu lubenica koje su članovi Živog zida sami nabrali, napravio je previd jer su ih oni nestručno pakirali u dva plastična boksa. Lubenice su bile složene na vrh i kako je kombi išao prema Markovu trgu, bila je velika uzbrdica te je višak lubenica ispao na vrata kombija. Kada su vrata otvorena na trgu, lubenice su ispale na kolnik i razbile se, što nikome uopće nije bila namjera. Nije bilo očekivano, iznenadila sam se i bilo mi je jako žao što su se lubenice razbile jer sam znala da će to imati negativan odjek u javnosti. U tom trenutku nalazila sam se iza televizijskih kamera i brojnih medija očekujući da će doći na red i moja izjava koja je trebala ići nakon govora gospodina Sinčića”, objasnila je tijek zbivanja predsjednica Udruge povrtlara.

Marić nije mario, a tek Beroš…

Ona je kasnije pokušala dati lubenicu ministru financija Zdravku Mariću. No, on nije puno mario za to. Galović ističe kako je bio “jako neljubazan” te ju “pomalo ignorirao” dok mu je pokušavala reći zašto prosvjeduju. Ističe da ga je triput vraćala kako bi uzeo lubenicu, no on se svaki put ispričao time da žuri na sjednicu. Na kraju nije uzeo lubenicu, niti je objasnio zašto je ne želi uzeti. No, veći je gaf napravio ministar zdravstva Vili Beroš, koji je nakon početnog nećkanja, ipak uzeo lubenicu i predao je ravno u ruke policajca.

“Mislim da je tom gestom odbijanja domaćeg proizvoda ministar Beroš uvrijedio sve hrvatske proizvođače i ponizio policajca jer smatram da to nije njegov posao. Mislim da on i dalje nema povjerenja u našu proizvodnju hrane i da su njegove rečenice inače uglavnom samo prazne floskule. No, ipak, on je jedini od ministara na kraju uzeo lubenicu zbog silnih medija koji su nas pratili” ogorčena je Galović.

Bit će štošta u kombiju

Premijer Andrej Plenković je, pak, procijenio kako je cijeli događaj bio “test za sigurnosne službe jer se, umjesto lubenica, na trg moglo dovesti štošta u kombiju”. Galović ističe kako je on to sve preozbiljno shvatio, no da će se u sljedećim prosvjedima u kombiju zaista naći štošta – virovitička roga, zagrebačka salata, jabuke, mandarine… No, sudeći po tome što se ipak više govorilo o zdrobljenim lubenicama, nego o problemima hrvatskih voćara i povrtlara, čini se kako javnost njihove poruke uopće nije shvatila ozbiljno.

“Da vam budem iskrena, umorna sam od svega. Jako su me uzrujali posprdni komentari ovog događaja naših građana koji ne vide da se i njih pljačka uvozom europskog smeća koje kupuju, umjesto zdrave domaće hrane čijom kupnjom jačaju i svoje gospodarstvo. Žao mi je što su premijeru bitnija politička prepiranja sa Živim zidom od stanja u poljoprivredi. Vlada nema sluha ni volje rješavati goruće probleme, nego se njihovi činovnici, koje svi plaćamo, bave omalovažavanjem ovog očajnog vapaja u pomoć proizvođača hrane”, zaključila je Galović.

