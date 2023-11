Predstojeći izbori u Srbiji, zakazani za 17. prosinca, imat će značajan politički utjecaj na cijelu regiju. Potvrđeno je to jučer iz Bruxellesa, a govori se i o mogućoj pomoći regiji do šest milijardi eura do 2027. - sve to, naravno, ako se nastave reforme i članstvo u EU.

Također, čini se da nikada u parlamentarnoj povijesti Srbije (kao i regije Zapadnog Balkana) nije bilo toliko predizbornih lista. 'Odjednom' su se pojavile brojne grupe građana i liste manjina, od kojih mnoge do sada nisu bile niti prisutne u političkom životu.

Poznati politički analitičar i urednik "Nove srpske političke misli" Đorđe Vukadinović je na društvenoj mreži "X" istakao da će jedno od glavnih političkih pitanja u kampanji i na izborima biti pitanje statusa Kosova i Metohija, kao i odnos prema Rusiji: „Doslovno sve desne i nacionalne stranke protive se prihvaćanju neovisnosti Kosova (i de facto i de jure), kao i sankcijama Rusiji i iskopavanju litija u Srbiji – a ipak idu na izbore u pet kolona. Stranke EU izlaze kao jedan."

Politolog Fahrudin Kladničanin u razgovoru za Net.hr kaže da je moguće 'daljnje približavanje Srbije Moskvi':

"Ovi izbori neće udaljiti Beograd od Bruxellesa, ali će dodatno ojačati veze s Moskvom, imajući u vidu koje će stranke izaći na te izbore. Povratak Vojislava Šešelja važan je za jačanje baze vladajućeg SNS-a, ali je i još jedan ruski igrač koji se vraća u politički život, što god mi mislili o njemu. Moskva mora biti zadovoljna, pa tu je i koalicija Zavetnika i Dveri, a oni su sigurni igrači i 'protivnici Europe' i njenih vrijednosti ali i sigurni 'spavači Rusije'', kao i poželjna opozicija režimu, zajedno s Milošem Jovanićivićem iz 'Novog DSS-a'.

Pratite li situaciju, vidjet ćete i da nakon izbora u drugoj velikoj koaliciji 'Srbija protiv' nasilja', iskočit će proruski igrači etablirani u ovoj velikoj i važnoj koaliciji. Nemamo još ni ključnu temu za ove izbore, još ne znamo što će Vučić delegirati, što će o tome odlučiti biti vođen kampanjom, a to sigurno neće biti proces europskih integracija – možda ćemo se fokusirati na Kosovo ili neku ekonomsko-socijalnu priču. Oporba nema snage nametati teme, jednostavno je društvena situacija takva da je dirigentska palica kod predsjednika Vučića”, objašnjava Kladničanin.

Najveća borba u Beogradu

Aleksandar Olenik, odvjetnik i bivši saborski zastupnik s liste "Vojvođani", navodi da će se najveća politička borba svakako voditi u Beogradu:

“Vučić ne bi raspisao izbore za glavni grad ako nije siguran da na njima može pobijediti. S druge strane, ovo su i 'trostruki izbori', budući da su raspisani parlamentarni, beogradski i izbori za pokrajinski parlament Vojvodine. S druge strane, u Vojvodini nisu raspisani lokalni izbori koji će biti održani na proljeće.

Da se "koalicije i liste" ne prepisuju svuda u Srbiji, ukazuje i kolumnist Goran Jovanović:

"Imate, recimo, na jugu Srbije, u Vranju, da SPS i Jedinstvena Srbija idu odvojeno na izbore, iako su njihovi lideri Ivica Dačić i Dragan Marković Palma u koaliciji više od desetljeća. Također, lokalno imate vrlo 'kreativan' tip 'predizbornog inženjeringa'. Tako je jedna dužnosnica SNS-a, koja po zakonu ne može biti kandidtkinja za odbornicu, stavila svoju sestru na izbornu listu.2

Hoće li obećanih šest milijardi eura iz Bruxellesa biti dovoljan 'mamac' političkim elitama u Srbiji i regiji da 'srede svoje politike' i oblikuju ih onako kako to zapadne zemlje očekuju, znat ćemo uskoro. Predsjednik Srbije jučer je najavio skori susret s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, koji je godinama jedan od najvećih saveznika Beograda unutar EU, te jedan od inicijatora pregovora Beograda i Prištine u okviru tzv. 'Francusko-njemačkom planu'.