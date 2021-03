POLITOLOG O BANDIĆU: ‘On je bio kralj populističkog stila. Teško je reći kome će ići njegovi birači, ali Škori je ovo zadnja šansa’

‘Prije svega Bandić je inaugurirao jedan model upravljanja Zagrebom koji je po mom sudu jako loš i čije posljedice ćemo osjećati. To nije bio model utemeljen na nekoj dugoročnoj viziji razvoja Grada Zagreba’

Jučer je završila 20 godina duga politička vladavina Milana Bandića u Zagrebu koji je uspio je otići nepobijeđen nakon što je iznenada preminuo. O tome što je u političkom smislu ostavio iza sebe, kako će izgledati Zagreb poslije njega te što se može očekivati u iduća dva i pol mjeseca do lokalnih izbora jutros su u emisiji “U mreži Prvog” HRT-a govorili profesor na Fakultetu političkih znanosti Berto Šalaj i stručnjakinja za političku komunikaciju Ankica Mamić.

Šalaj je rekao da mu je na ljudskoj razini žao što je Bandić otišao prerano. “Za današnje standarde puno prerano. I sigurno je to veliki šok i gubitak za njegovu obitelj i suradnike. Tek kad vidimo kako će njegovi nasljednici upravljati Zagrebom u budućnosti, biti puno mudriji. Dakle, kad budemo imali komparativni okvir. Milan Bandić je bio zaista jedna osebujna politička figura i mislim i ocjena njegovog političkog djelovanja neće biti jednoznačna. Po mom sudu i ne može biti. Radi se o 20 godina. neki mlađi Zagrepčani ne mogu zamisliti Zagreb bez Bandića na čelu”, rekao je.

Neke dobre i puno loših stvari

“Kad pobjeđujete na slobodnim izborima 20 godina, nemoguće je da sve radite loše i krivo. Sigurno je neke stvari radio dobro. Čak mu i najveći oponenti priznaju da određene socijalne politike koje je razvijao za najsiromašnije dijelove grada Zagreba su bile dobre. S druge strane bilo je jako puno loših stvari. I za mene osobno je njegova politička ostavština puno više negativna nego pozitivna. Prije svega Bandić je inaugurirao jedan model upravljanja Zagrebom koji je po mom sudu jako loš i čije posljedice ćemo osjećati. To nije bio model utemeljen na nekoj dugoročnoj viziji razvoja Grada Zagreba i onda na temelju toga izvedenih javnih politika u segmentima kao što su: zbrinjavanje otpada, prometna politika i druge važne za život građana.

On je odluke donosio ad hoc. Odluke i svoje pobjede je ostvarivao na temelju svoje klijentelističke mreže. Odnosa patrona i klijenta gdje on drugima dodjeljivao usluge, a za uzvrat su oni njemu davali lojalnost. Problem takvog načina upravljanja, i to je drugi veliki minus, što su te klijentelističke mreže uvijek na rubu zakona. I vidjeli smo da su protiv Bandića podignute brojne kaznene prijave, imamo i neke pravomoćne optužnice. I samo zbog, da budem blag, neučinkovitosti našeg pravosuđa nisu donesene nikakve presude. I to je jako loše, loše je i zaostavštinu Milana Bandića ali i za političku kulturu. Tako da, u perspektivi, još ćemo puno govoriti o njemu, jer 20 godina je jedno dugo razdoblje. Bilo je tu, kao što sam rekao i nekih dobrih stvari, ali moja ocjena njegovog, prije svega modela upravljanja Gradom je zapravo negativna”, zaključio je prof. Šalaj.

Posljednja prilika za Škoru

Šalaj smatra da se otvorio se veliki prostor za HDZ, a možda i za Damira Vanđelića. “Mi zapravo ne znamo njegove kvalitete za upravljanje, a ni njegov posao koji sad radi nije započeo. Ako se HDZ odlučio za novog kandidata, to možda nije loš potez, ali ne znam hoće li se na to odlučiti”, rekao je Šalaj.

Tvrdi da Miroslav Škoro mora iskoristiti ovu priliku ako je dovoljno hrabar. “Po mom sudu ovo je njegova posljednja prilika, mogao bi biti najjača figura na desnici. S druge strane, to bi najviše odgovaralo ljevici jer bi došlo do disperzije glasova na desnici”, kaže Šalaj.

“Izgledi za opstanak njegove stranke su vrlo mali. Bandiću je to bio samo formalni okvir za njegovu klijentelističku mrežu. Sad s njegovim odlaskom ne vidim neke šanse… Mogu pokušati ući u Skupštinu s par mandata, ali mislim da njihova budućnost nije svijetla”, kaže Šalaj.

“Za Bandića političke ideologije nisu važne. On je kralj populističkog stila. Kad imate takvu potporu, onda je teško znati gdje će sad ići njegovi birači. Mislim da nisu skloni HDZ-u i SDP-u. Jedan dio neće izaći na izbore, ali jedan dio će ići protiv velikih stranaka. To se ne može javno obećati, ali oni će tražiti nekog tko im može signalizirati da će zadržati neke svoje povlastice”, kazao je Šalaj i dodao da ne vidi tko bi od Bandićevih ljudi mogao preuzeti njegovu poziciju.

Klijentelistička hobotnica

Mamić je izjavila da se slaže s puno stvari koje je Šalaj istaknuo. “Činjenica je da je on dobivao demokratske izbore. To mu nitko ne može osporiti i sama ta činjenica je njegov politički legitimitet. Druga stvar je kako je on tu svoju klijentelističku hobotnicu koristio za dobivanje tih izbora jer su građani Zagreba na neki način zgađeni takvim modelom upravljanja jednostavno prestali izlaziti na izbore.

Ako pogledate Bandić je na prošlim izborima dobio 100 i nešto tisuća glasova, ako pogledate koliko je zaposleno u Holdingu, gradskoj upravi, njihovi članovi obitelji, mi smo vrlo, vrlo blizu tom broju. Na ukupnu izlaznost od 45 posto. Dakle, polovica Zagreba je jasno rekla: nemamo izbora, ne želimo birati i onda naravno da uvijek pobjeđuju ili stranačka organizacija, ako imate jaku organizaciju ili pobjeđuju ovakve klijentelističke nakupine koje su oko Bandića stvarno napravile jednu takvu mrežu da vi ako niste bili dio te mreže, vi niste mogli doći ni do kakvog posla niti bilo čega što je bilo vezano za Grada. Dakle, oni su se stvarno ponašali kao familija u onom talijanskom smislu te riječi, a znate koga oni zovu familia. Tako da mislim da je njegova ostavština apsolutna negativna”, rekla je i ponovila da ovdje govori, ne o čovjeku, nego o političaru, gradonačelniku, njegovom javnom djelovanju.

