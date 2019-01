POLITOLOG O JUČERAŠNJEM DANU LUDILA: ‘Podsjetili su me na 90-e kada je Zlatko Vitez Sabor nazvao kokošinjcem’

Politolog Darko Petričić rekao je da su ga jučerašnji događaji u Saboru podsjetili na 90-e godine kada je Zlatko Vitez nazvao Sabor kokošinjcem

Nakon što je u na jučerašnjem aktualcu u Saboru gotovo došlo do fizičkih sukoba, prvo između ministra Damira Krstičevića i SDP-ova Franka Vidovića, a onda između premijera Andreja Plenkovića i Mostova Nikole Grmoje, politolog Darko Petričić rekao je da su ga ti događaji podsjetili 90-te godine kada je Zlatko Vitez nazvao Sabor kokošinjcem, piše HRT.

“Događaji u srijedu podsjetili su me na 90-e godine kada je tadašnji saborski zastupnik Zlatko Vitez, Sabor nazvao kokošinjcem. Kad je to rekao, zastupnici su ga napali, govorili da to nije primjeren naziv, no kako je praksa dalje pokazivala, saborski zastupnici se svim silama trude dokazati upravo to što je Vitez govorio. Takvim ponašanjem se zapravo ne poštuju hrvatski građani niti izborno tijelo”, rekao je Petričić u Studiju 4.

Političarima ne treba vjerovati

Prema njegovu mišljenju saborski zastupnici svojim ponašanje, djelovanjem i štetnim odlukama protiv građana i nacionalnih interesa dokazuju da se političarima ne treba vjerovati. Potrebno je stoga nešto hitno promijeniti.

“Sukobi se uvijek mogu riješiti na civiliziraniji način, ako hoćete, uvijek možete dokazati da je druga strana primitivnija od vas. Ali ovdje kao da se opozicija i pozicija natječu u primitivnosti”, rekao je politolog nadodavši da neki umjesto da služe građanima, koriste performanse za svoju samopromociju.

“Zastupnici su primijetili da to dosta dobro prolazi, postaje upečatljivo pa koriste iznošenje iz Sabora, papirnate avione, nekakve lutkice…”, rekako je.

