Iako je Hrvatska parlamentarna, dakle zastupnička demokracija pa u njenom izbornom sustavu ne izbori na kojima bi birači izravno birali predsjednika Vlade, političare, i to one iz elite vodećih političkih stranaka, ne sprečava da nešto manje od godinu dana prije parlamentarnih izbora mrtvoozbiljni javno ističu kandidature za premijera, kao da je riječ o izravnim izborima. Jasno je, naravno, da će, kad do toga dođe, šef HDZ-a Andrej Plenković opet biti u igri za premijera i da će najjača oporbena stranka isticati svoga šefa za budućeg premijra. Ali to nije formalna izborna borba, nema premijeskih izbora.

SDP je po inerciji funkcije istaknuo svoga predsjednika Peđu Grbina za premijerskog kandidata, a primjer je slijedio i Možemo! službeno upriličivši predstavljanje sukoordinatorice stranke Sandre Benčić kao premijerske kandidatkinje. Isto će, vjerojatno, uskoro učiniti i Most, odakle već odavno govore da su svi njihovi saborski zastupnici bolji kandidati od aktualnog premijera Plenkovića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U javnom prostoru već se zacementirala fraza "utrka za premijera", a isticanjem tih kandidatura, parlamentarni izbori pretvaraju se u "natjecanje premijerskih kandidata". Slijedom toga, stranačke se kampanje prekomjerno ili posve personaliziraju, a programski i kadrovski slabašne stranke skrivaju se iza svojih "jakih kandidata".

'Ističem kandidaturu u ovom strašnom času'

Uza dosad spomenute, Hrvatska je ovih dana dobila još jednog kandidata za premijera. Riječ je o politologu, sociologu i političkom analitičaru, prof. dr.sc. Anđelku Milardoviću, utemeljitelj i voditelju Centra za politološka istraživanja i Instituta za europske i globalizacijske studije. On je svoju, po svemu drugačiju kandidaturu, objavio u emisiji Poteštat na splitskom TV Jadranu, emitiranoj u ponedjeljak, 25. rujna.

"Štovane dame i gospodo, građanke i građani Republike Hrvatske, koristim priliku da istaknem svoju kandidaturu za premijera, šefa Vlade, u ovom strašnom času za Republiku Hrvatsku, za njezine građane, za njezinu budućnost. Nadam se da ćete mi pomoći da realiziram svoju ideju da postanem premijer Republike Hrvatske", kazao je uvodno Milardović pred poprilično zatečenim voditeljem, a vjerojatno i auditorijem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Umjesto loto-ekonomije nudim novu paradigmu'

Ako bude izabran za premijera, Milardović kaže da bi potaknuo promjenu u smjeru "velikog restiranja ekonomskog i političkog sustava".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U ekonomskom sustavu potrošena je stara paradigma 'loto ekonomije' koja se bazira na EU fondovima, na doznakama i na prihodima od turizma. To su tri fragilne djelatnosti na kojima počiva sadašnja ekonomija, a koja na dugi rok ne generira stabilnost i nije ozbiljna ekonomija. Na taj način Hrvatska unutar Europske unije ima status Kosova i nema uporište u sebi i svojoj ekonomskoj snazi", objasnio je.

Predviđa i demografski slom, ako se nešto ne promijeni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Demografski slom Hrvatske je počeo i s postojećom ekonomskom politikom ubrzat će se migracije prema inozemstvu. Mlada generacija se našla u mišolovci, najobrazovaniji ne mogu dobiti posao, iznajmiti stan, dobiti kredit za stan, kupiti stan i reproducirati djecu. To generira demografski slom, umiranje i nestajanje. Alternativa loto ekonomiji koju nudim je nova društvena paradigma koja podrazumijeva konsenzus svih društvenih snaga oko tri javne politike. Prva je obrazovna, znanstvena i tehnološka; druga je energetska politika i treća je poljoprivredna javna politika. One su tronožac na koji se mogu nadograđivati ostale javne politike", kazao je Milardović.

Kako je najavio i naširoko obrazložio svoju premijersku kandidaturu, možete pogledati u snimci emisije Poteštat na TV Jadranu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Resetiranje pod sloganom 'Igra moći i moć igre'

Mi smo, pak, nazvali novog premijerskog kandidata u nizu i pitali ga, za početak, ima li kakvu političku stranku iza sebe i koji će mu biti izborni slogan.

"Naziv moje stranke je Digitalna stranka. Adresa: Cloud. Slogan: Igra moći i moć igre. Umjesto Vlade, postavit ćemo umjetnu inteligenciju. Program: resetiranje Hrvatske i restauracija liberalne demokracije naspram meke diktature hrvatskog vladara Andrije Velikog", izdeklamirao nam je.

Shvaćajući njegovu objavu kandidature za premijera kao igru kako bi se pozornost medija odvukla sa sadržajno nebitnog na ono bitno, Milardovića smo također pitali što ga je nagnalo na to.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Osoba koja se pojavljuje u javnom prostoru postaje dio interesa medija, a mediji kreiraju agendu i ključnu ulogu u vođenju politike koja je izgubila sadržaj i smisao. Pritom ključnu ulogu ima PR bojna - komunikacijsko-orgahnizacijska struktura za zamantavanje narodnih masa, za ogađivanje života i za odsutajanje od djelovanja. Ona ima narkotičku i zavodničku funkciju i funkciju proizvodnje hiperzbilje. PR bojna upravlja politikom bez politike - politikom bez ideja, vrijednosti i smisla, koja je reducirana samo na formu. Kod nas je politika svedena na dosjetke, doskočice i podmetanja. Na ovu igru me nagnala upravo ta teatralizacija politike. Svjesno sam uskočio u ovaj eksperiment da vidim kako stvari funkcioniraju i da demonstriram jedan novi tip političke komunikacije", kazao nam je.

'Moj pristup je sistemsko-analitički, pa ti pričaj sa mnom!'

A na koji način namjerava (su)djelovati u toj igri ili 'eksperimentu'?

"U svome diskursu ne izražavam nikakve negativne emocije i nemam stav spram osoba. Kao politologa interesiraju me sustav, strukture i procesi. Ako budem bio prisiljen razgovarati s ostalim kandidatima, ići ću na depersonalizaciju. Neću se spuštati na raznu koju oni mogu proizvoditi. Ne zanimaju me osobe. Umjesto vrijeđanja na osobnoj razini, moj pristup je sistemsko-analitički, strukturalni. Pa ti onda razgovaraj sa mnom! Znači, totalna depersonalizacija i striptiz dotrajalog sustava stare ekonomske i političke paradigme. Ljude treba ohrabriti da javno istupaju i da ne odustaju od života pod utjecajem teza PR bojni da nema alternative. Oni koji to govore implicitno priznaju da imamo meku diktaturu u državi čija je ustavna forma demokracija", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon Milardovićevog isticanja kandidature za premijera, mnogi će se zapitati misli li on ozbiljno ili je sve samo šala, a on - redikul.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Neka misle, što me briga! Ja sam svjesno ušao u ovaj eksperiment. Idemo igrati na jedan drugi način", poručuje.

POGLEDAJTE VIDEO: Grbin dobio potporu stranke pa odmah došao na intervju: 'Uvjeren sam da sam najbolji mogući premijer na političkoj sceni'