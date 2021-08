Politički analitičar Višeslav Raos jutros je u Novom Danu N1 televizije komentirao aktualne političke događaje, uključujući i optužnice protiv 14 generala HV-a koje su stigle iz BiH.

Podsjetimo, BiH od Hrvatske zahtijeva da preuzme procesuiranje 14 generala HV-a zbog sumnje na počinjenje ratnih zločina tijekom akcije Bljesak. Raos naglašava kako se tu radi o unutarnjim previranjima unutar BiH.

"Imamo novi zakon negiranja ratnih zločina, povlačenje glavnih političara Republike Srpske iz bosansko-hercegovačkih institucija, smijenjena je glavna državna odjetnica iz hrvatske kvote, ona i pokreće ove stvari kako bi se vratila na taj položaj. Istovremeno, HDZ BiH prosvjeduje protiv toga što je ona maknuta jer smatra da je maknuta po etničkoj osnovi. Tu je još i dolazak visokog predstavnika Schmidta", rekao je te naglasio kako se zna da operacija nije zahvaćala teritorij BiH.

Problem Domovinskog pokreta

Raos je komentirao i sukobe u Domovinskom pokretu. "U Hrvatskoj imamo nekoliko novih stranaka koje su atipično organizirane – imate bračne parove, braću i sestre…. U DP-u je jedan od problema u samom startu bila isprepletenost političkog, obiteljskog i poslovnog. Bilo je neminovno da se dogodi nešto poput ovog. Škoro je bio simbol za određene vrijednosti i stavove na temelju čega su dobivali glasove", kazao je analitičar.

Raos smatra kako je dobro da nam slijedi nešto duži period bez izbora. " To je prednost za sve stranke koje su pred raskolima. Mana je to što DP živi na tezama da Plenković nije autentični HDZ-ovac, domoljub, katolik i da DP to korigira i predstavlja neku autentičnu politiku koja se poziva na iskustvo devedesetih. Trebalo bi im nešto gdje bi mobilizirali ljude i pozicionirali se. Splasnule su u društvu teme poput pobačaja na kojima su mobilizirali ljude", smatra politolog s FPZG-a.

'Isprepleteni su poslovni i obiteljski odnosi'

Prokomentirao je i navode Škorine sestre, Vesne Vučemilović, o izrezivanju ljudi iz fotografija. "Dio ljudi, počevši od samog Škore, nisu do kraja shvatili što je političko. Kod Bartulice je možda i stvar drugačijeg habitusa… Toga upravo ima puno jer su isprepleteni poslovni i obiteljski odnosi", kazao je Raos.

Komentirao je i situaciju u SDP-u. "SDP-ov dugoročan problem je taj što nema autentične politike po kojima bi se razlikovao od HDZ-a. Nisu zahvatili nove teme koje zahvaća socijaldemokracija – zelene politike, nejednakosti od kapitala, pitanja radnog prava… Nisu se snašli u pitanjima koja su njihov teren, a imaju i kadrovskih problema", smatra analitičar.

"Zagrebački SDP dugi niz godina ne funkcionira kako spada. Je li nešto trulo bilo u tom ogranku – jest, ali nisam siguran da je bila dobra taktika pobacati sve te ljude van", zaključio je.