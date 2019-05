Vlada može voditi protukampanju dok se prikupljaju potpisi za referendum, izjavio je jučer predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović

Ustavni sud zatražio je od Ministarstva rada i mirovinskog sustava da im hitno dostavi podatke o financiranju kampanje u kojoj građanima poručuju da je sindikalna referendumska inicijativa “67 je previše” pogubna za mirovinski sustav te da će prouzročiti proračunsku rupu od 45 milijardi kuna.

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović izjavio je da sud zanima koliko je novca potrošeno na izradu i emitiranje spotova kojima Vlada brani svoju mirovinsku reformu, kao i izvor novca. Kad dobiju odgovor od ministra Marka Pavića, što bi trebalo biti danas, odlučit će trebaju li zaustaviti emitiranje Vladinih spotova, prenosi Jutarnji.

GONG PROZIVA VLADU ZBOG KAMPANJE PROTIV REFERENDUMA: ‘Objavite troškove protukampanje’

No, moguće je da se to neće dogoditi i da će do završetka prikupljanja potpisa kojima se traži raspisivanje referenduma Vlada putem televizijskih i radijskih spotova građane uvjeravati da bi bilo štetno izglasavanje zahtjeva da se u mirovinu ide sa 65 godina života te da se ublaži penalizacija ranijeg umirovljenja. Šeparović je rekao da iz preporuka Venecijanske komisije proizlazi da se javni novac ne bi smio koristiti na referendumsku protukampanju i da se to odnosi na razdoblje od njegova raspisivanja do održavanja, ali ne i na razdoblje u kojem se prikupljaju potpisi. Vlada, kaže predsjednik Ustavnog suda, ima pravo iznositi svoja stajališta, a dok kampanja službeno ne počne, nema zapreke da promoviranje svojih stajališta financira iz proračuna.

Reakcija suda tek na referendumu

Šeparović je također rekao da i nadležnost Ustavnog suda u smislu nadziranja ustavnosti i zakonitosti referendumskih aktivnosti počinje tek kad se prikupi dovoljno potpisa i na temelju njih donese odluka o raspisivanju referenduma.

“Prije toga Ustavni sud može reagirati tek ako utvrdi da je došlo do grube povrede prava građana na održavanje referenduma i kad bi došlo do ometanja ili onemogućavanja prikupljanja potpisa”, rekao je Šeparović i objasnio da bi se takvo što dogodilo kad bi netko prijetio inicijatorima referenduma ili osobama koje prikupljaju potpise, uklanjao štandove ili nešto slično.

U preispitivanje izvora sredstava kojima Vlada financira spotove protiv sindikalne inicijative Ustavni sud se uputio u povodu podneska koji im je uputio SDP-ov saborski zastupnik Peđa Grbin. Šeparović je, međutim, rekao da Ustavni sud nije obvezan reagirati na inicijative političara te da bi bilo bolje da su mu se obratili sindikati koji su inicirali referendum.

Konzervativci savjetuju sindikate

Nedostaje li sindikatima uistinu 172.000 potpisa ili je to varka kako bi sindikati objavili mnogo veću brojku nakon završetka prikupljanja potpisa, zasad se ne zna. No, članovi inicijativa Narod odlučuje i Istina o istanbulskoj, koji su lani skupljali potpise za svoje referendume, odlučili su dati savjete sindikatima.

“Ključ je Zagreb koji mora nositi trećinu glasova. Vremena još imaju, no njihovi volonteri moraju se razletjeti po masovnim okupljanjima. Sindikati objavom trenutačnih rezultata žele potaknuti građane na još veći odziv, no moguće je i da su blizu rezultata. Vjerujte da nitko točno ne zna koliko je skupljeno na terenu. S druge strane, možda na kraju žele šokirati Vladu velikim brojem potpisa. Posljednji dani prikupljanja su uvijek psihološki i do brojenja potpisa nitko ne može unaprijed proglasiti pobjedu”, kažu za Jutarnji list.

Objašnjavaju i kako je minus sindikata činjenica da nemaju potporu Crkve kao i lošije vrijeme, dok im je prednost odlična organiziranost na terenu.

“Ministar Pavić je vjerojatno oduševljen prvom objavom sindikata, no vrlo je lako moguće da se jedno govori za javnost, a drugo na privatnim mailovima. Možda će Vladu šokirati brojenje potpisa”, kažu članovi ranijih inicijativa.

Vladi ništa sporno

U Vladi su iznenađeni malim odzivom građana koji su potpisali sindikalnu inicijativu za referendum protiv rada do 67. godine. Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić objavio je pak da će ukupni troškovi kampanje koji se odnose na referendum iznositi milijun kuna. Kaže da su spotovi dio informativne kampanje o mirovinskoj reformi i tvrdi da je ta kampanja transparentna. Navodi da kampanja sadrži tri spota, a njihov sadržaj i mrežnu stranicu osmislio je tim Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, a ilustracije i animaciju hrvatski animator Misch.

67 JE PREVIŠE: Sindikalisti prikupili ‘samo’ 247.835 potpisa za referendum

“Za prethodnu fazu kampanje sindikatima i ostaloj zainteresiranoj javnosti poslali smo svu dokumentaciju i račune te ćemo isto napraviti i nakon ove faze kampanje. To je transparentan način na koji Vlada informira svoje građane o mirovinskoj reformi”, rekao je ministar Pavić i nastavio: “Kampanjom smo informirali naše građane da su mirovine rasle 7,54 posto, da ćemo uz redovito usklađivanje od 1. srpnja povećati najniže mirovine za 3,13 posto, majkama smo uveli dodani staž od šest mjeseci za svako dijete, što će im mirovine povećati u prosjeku dva posto po djetetu te da bi bez mirovinske reforme rođeni 1962. i mlađi imali mirovinu nižu oko 100 eura.”

Napominje da se građane informiralo o jačanju drugog stupa za mlađe generacije te da neće svi raditi do 67. godine, nego samo oni koji dotad neće uspjeti skupiti 41 godinu staža.

Protunapad sindikalista

U ponedjeljak su sindikalisti izrazili zabrinutost, jer su u prvih devet dana prikupili 247.835 potpisa, dok je za raspisivanje referenduma potrebno 373.568 potpisa, a prikupljanje na više od 300 štandova u 200 gradova i općina traje do ponoći, 11. svibnja. Ako uzmemo u obzir da je u svim dosadašnjim referendumskim inicijativama oko 10 posto potpisa bilo neispravno, sindikati bi trebali, u teoriji, prikupiti barem 420.000 potpisa, čega su i sami svjesni. Prema dosadašnjem tempu. Da bi ostvarili cilj, sada bi trebali prikupiti još 172.165 potpisa, odnosno u prosjeku 28.700 potpisa dnevno. Pitanje je hoće li uspjeti, kažu, jer i u četvrtak prognostičari najavljuju kišu.

NOVOSEL, RIBIĆ I SEVER TRAŽE OSTAVKU MARKA PAVIĆA: ‘Ovaj ministar rada je ubio socijalni dijalog u Hrvatskoj’

Upravo su zbog promidžbene kampanje Vlade u utorak čelnici triju sindikalnih središnjica zatražili ostavku ministra Pavića, pod argumentima zavaravanja javnosti o samoj mirovinskoj reformi, ali i o troškovima kampanje. Čelnik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić ističe da je Pavić rekao neistinu i o 45 milijardi kuna duga koji će nastati prođe li sindikalni referendum protiv mirovinske reforme kojom se životna dob za odlazak u mirovinu povećava na 67 godina.