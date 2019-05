OBRAČUN DALIJE OREŠKOVIĆ I HASANBEGOVIĆA NA TV-U: Žučna rasprava oko partizana: ‘U Zagrebu imamo na desetke Ovčara’

U sučeljavanju dvoje pretendenata na mjesto u Europskom parlametu teme su bile povijesne

U Dvoboju TNT-a na N1 televiziji sučelili su se Dalija Orešković iz Starta i Zlatko Hasanbegović iz Neovisnih za Hrvatsku. Do najoštrijeg sukoba između Orešković i Hasanbegovića došlo je zbog rasprave o objavi Brune Esih kako je 8. svibnja Zagreb pao.

“To znači konstatiranje notorne činjenice da je 8. svibnja 1945. u gradu Zagrebu uspostavljena i obnovljena jugoslavenska država te protudemokrastki boljševički poredak. Drugim riječima jugoslavenska država bilo koje vrste i hrvatska država su su savršenoj suprotnosti, boljševički poredak i moderni parlamentarni poredak su u savršenoj suprotnosti”, rekao je Hasanbegović.

Nije Dan oslobođenja, nego Europe

Rekao je da se u drugim europskim zemljama slavi pobjeda nad fašizmom jer su obnovljene parlamentarne demokracije.

“U kalendaru državnih blagdana ne postoji dan oslobođenja Zagreba, a 9. 5. se u Europi ne obilježava kao Dan pobjede već kao dan kada je 1950. Schummanovom deklaracijom uspostavljen zametak EU-a”, rekao je Hasanbegović.

Napao je i nedavnu proslavu Saveza antifašističkih boraca u Lisinskom na kojoj je izviždana izaslanica predsjednice Mirjana Hrga. Nazvao ih je neformalnim okupljanjem paleokomunističkih udruga, na kojima nastupaju i dužnosnici. Rekao je i da mu nije jasno zašto Kolinda Grabar Kitarović dopušta slanje svojih izaslanika i ponižavanje ustanove Predsjednice RH, koju su izvrgavali ruglu.

Orešković: ‘Pala je država’

“Tko bi rekao da se u jednoj konstataciji s Vama mogu složiti, a to je da je državni vrh izvrgnut ruglu, uz drugačije objašnjenje. Izvrgnut je ruglu činjenicom daje Bruna Esih dosta često bila izaslanica predsjednice, a vidjeli smo kako Bruna Esih komentira dan oslobođenja Zagreba. To znači da vi podržavate nešto što je dovelo do tragičnih posljedica za našu državu i civilizaciju u cjelini. U politički ste prostor ušli Vi i Bruna Esih na listi HDZ-a, to pokazuje čiji ste vi projekt. Kada je državni vrh odustao od temeljnih vrijednosti na kojima počiva naša država, onda je država pala”, rekla je Orešković.

Na pitanje svodi li on partizansku vojsku samo na egzekutore, Hasanbegović je poručio: “Niti jedna vojska na svijetu se ne može svesti samo na egzekutore, ali u kontekstu toga što se dogodilo u Zagrebu 8. svibnja, ulazi Jugoslavenska armija, dan nakon toga se Zagreb pretvara u mjesto masovnih egzekucija. Izvukli su iz sanatorija u Brestovcu dvjesto ranjenika i ubili. Isto što su radili na Ovčari. U Zagrebu imamo na desetke Ovčara.”

“Slom jednog poretka koji nosi hipoteke zločina, nije nužno uspostava slobode, to je notorna činjenica”, poručio je Hasanbegović.

Svrstavanje Hrvatske

Na pitanje jesu li u svibnju onda okupirane i Istra i Dalmacija, Hasanbegović je poručio da su one dio Hrvatske nastale na Domovinskom ratu. Ponovio je da u Ustavu nema antifašističkih vrijednosti. Orešković je pak podsjetila da su Hasanbegović i Esih izvjesili zastavu s prvim bijelim poljem u prostorijama stranke, te da manipuliraju javnim prostorom već dulje vrijeme, jer im to netko dopušta.

“Ja bih bio u zatvoru da se provodi ona praksa od 1945. do 1990.”, rekao je Hasanbegović.