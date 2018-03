„Ne potpisujemo!” (VIDEO)

Odluka je pala u SNS-u

Srpska napredna stranka je održala sednicu Predsedništva, na kojoj je zaključeno da je potrebno hitno nastaviti dijalog Beograda i Prištine, a da Beograd ništa ne treba da potpiše.

Predsedništvo SNS-a predložiće Vladi da ne potpisuje u utorak sporazum s Kosovom, koji, kako je rekao Vučić, “nismo ni videli i čiji pojedini delovi ne uvažavaju ni minimum nacionalnih interesa“, ali i da zatraži hitan nastavak dijaloga s Prištinom, prenosi B92.

To je, podsetimo, Vučić najavio i juče.

– Predložićemo vladi da zatraži hitan nastavak dijaloga, jer smatramo da odugovlačenje, taktiziranje i gubljenje vremena ne predstavlja ništa dobro…Ne potpisujemo, ali nastavljamo pregovore – rekao je Vučić.

Objašnjavajući šta je to Srbija dobila od Brisela na potpis, on je objasnio da Srbija nije dobila jasno šta je to što treba prihvatiti, niti jasne odgovore na niz svojih zahteva.

Prvi potpredsednik Vlade i lider SNS-a rekao je da Srbija ne može da prihvati dodavanje srpskih opština u ustavni okvir Kosova, za koje prištinska strana kaže da ne može da ih prizna zbog svoje administracije, ali je, primetio je Vučić, mogla da ih prizna kada je u pitanju sporazum o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima.

– Beograd nije dobio odgovor na pitanje o prisustvu bezbednosnih snaga, niti jasne odgovore po pitanju obrazovanja, zdravstva i pravosuđa – rekao je Vučić i dodao da Beograd traži apelacioni sud za Kosovsku Mitrovicu.

On je rekao i da je lično veoma razočaran ponudom EU. Ipak, ističe, njegova stranka neće zatvoriti vrata ka EU.

– Da li hoćete da vodimo zemlju u uslovima izolacije? Ja i ova stranka nećemo da učestvujemo u tome. Pregovori moraju biti nastavljeni, ne postoji drugo rešenje – dodao je Vučić i zapitao da li su na Zapadu svesni da to nije lako ni izgovoriti.

On je rekao i da se nada da ovakv stav neće naići na negativne reakcije iz Brisela koji će, kako se nada, podržati stav Beograda da se hitno nastave pregovori.

– Nema čekanja, koliko još generacija izgubljenih da imamo. Tresemo se od straha zbog budućnosti Srbije. Tražimo nešto veća prava za naš narod na Kosovu. Želimo da se dogovaramo i idemo napred, hoćemo da preuzmemo rizik – rekao je prvi potpredsednik Vlade.

A ako se nastave, pregovori, prema njegovim rečima, možda neće biti u istom formatu kao do sada, već u sličnom. On, međutim, nije odgovorio na pitanje da li će i on biti član buduće delegacije.

Upitan za stav povodom izjave predsednika Srbije Tomislava Nikolića da bi dijalog ukoliko se vodi “o odnosima Srbije i Kosova” trebalo da pređe pod okrilje UN, Vučić je rekao “da bi bilo lepo, ali da nije siguran da je to realno“.

On je ocenio i da će vlada podržati predlog SNS da se sporazum ne potpiše u utorak, da se nastavi dijalog i da zatraži dodatne garancije za Srbe, i dodao da će podrška biti jedinstvena.

– Kad budemo mislili da nešto treba da se potpiše, ja ću da izađem pred vas i kažem zašto nešto treba da se potpiše – rekao je Vučić.

Podsetimo, Savetnik predsednika Marko Đurić sinoć je rekao da bi Srbija do danas popodne trebalo da odgovori na ponudu iz Brisela o rešenju kosovskog problema.