Želite li sjesti u kafić na najpoznatijoj dubrovačkoj ulici, Stradunu, morate potrošiti minimalno 300 kuna. Iskustvo je to gošće jednog lokala na Stradunu koje je izazvalo brojne reakcije.

Mišljenja su podijeljena - dok jedni tvrde da ugostitelji u gradu u kojem su najmovi lokala izuzetno skupi ne mogu preživjeti s gostima koji satima sjede pored jedne kave, drugi su ljuti i ističu kako je takva praksa nepoštena.

'Sve ovisi o stolu, mjestu gdje se sjedi...'

Cijene stolca u navedenom lokalu slične su onima na svadbenom slavlju. Uključena su pića po želji, a umjesto pogledana na mladence dobivate pogled na Stradun.

Vlasnici spomenutog lokala pak tvrde kako "nitko nikome nije ništa uvjetovao". "To se isključivo odnosilo na rezervacije", rekao je ugostitelj Slaven Pavlović za RTL Danas, referirajući se na situaciju od prije nekoliko dana, gdje je nezadovoljna Dubrovčanka rekla kako ju je konobarica upozorila da je minimalna potrošnja ako žele sjesti za stol 300 kuna.

"Ako želite rezervirati tu se traži nekakva minimalna potrošnja. Ovisi o stolu, ovisi gdje se sjedi, u kojem dijelu", dodao je Pavlović. Slična je situacija i u mnogim drugim restoranima koji traže da gosti završe večeru unutar dva sata.

"Nama nije namjera bilo kojim našim činom uvrijediti ili omalovažavati bilo kojega gosta ili bilo kojeg čovjeka. Različiti ljudi različito shvaćaju različite stvari. Tako i ja, tako svi mi. Ne možemo mi ugoditi baš svakom čovjeku", rekao je Pavlović.

Pokazuju to i mišljenja gostiju, koji su također podijeljeni. "Bez obzira što je Dubrovnik, ali to je meni grozno", rekla je Jelena iz Dubrovnika.

"Naša je strategija štedjeti i izbjegavamo to. Upozoreni smo. Pogotovo zato što smo mladi ljudi koji nemaju baš previše novca za trošenje", rekla je Charlie iz SAD-a.

"To je ok, jer ako imaš rezervaciju, osoblju restorana je lakše sve planirati. Da, mogu to razumjeti", rekla je Lina iz Njemačke.

Tabak: 'Svatko za svoje novce može birati gdje će ih potrošiti'

Iz Nacionalne udruge ugostitelja također poručuju kako razumiju ugostitelje.

"Minimum potrošnje u nekom lokalu, posebice u noćnim klubovima i diskotekama, je nešto na što smo u ugostiteljstvu navikli svugdje u svijetu već veliki broj godina", rekla je predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja Jelena Tabak, dodajući kako to nije ništa novo.

Tabak ističe kako je ipak gost taj koji će na kraju odlučiti o tome što jest pravedno, a što nije. "Svatko u okviru zakona može organizirati poslovanje u svom restoranu, objektu, poduzeću onako kako on smatra da je to najbolje. Klijenti kojima takav način poslovanja ne odgovara, može tražiti usluge na nekom drugom mjestu. Svatko za svoje novce može birati gdje će ih potrošiti, gdje će sjest", rekla je Tabak.

No, činjenica je da brojni gosti ne znaju kako ugostitelji u Dubrovniku zbog nedostatka radne snage imaju velike troškove - svojim radnicima, osim plaće, moraju platiti i smještaj. Cijene najmova lokala su izuzetno visoke. Spomenuti lokal mjesečni najam plaća 300 tisuća kuna.