Političko-kriminalni razlikovni rječnik i algebra

Član Predsjedništva HDZ-a Andrija Hebrang, kunemo se, izjavio je: ‘Treba razlikovati kazneno djelo od političke odluke.’ Zbilja? Znači li to da naša Vlada ili makar njena vladajuća stranka ne poznaju finu crtu koja razdvaja pljačku od upravljanja državnom imovinom? Ili je, pak, ne (pre)poznajemo mi?

Ako smo u svojoj kratkoj povijesti (kratkoj ukoliko ne uzmemo u obzir onaj njezin dio koji se navodno događao oko stoljeća sedmog) zabilježili bisere poput hrvatsko-srpskog razlikovnog rječnika i njegovih termina, poput široko korištenog izraza “zrakomlata”, ne vidimo prepreke da HDZ izda svoj novi rječnik: neku vrstu političko-kriminalnog razlikovnog rječnika. Zaustavimo rumenilo koje oblijeva naše obraze kada shvatimo koliko smo naivni ako smatramo da i političari, pritom vladajući, mogu krasti.

“A” neka pripadne Andriji Hebrangu, onako počasno, s obzirom da je ranije citiranom izjavom udario temelje, a onda hrabro uzdigao tvrđavu do krova odgovorom na upit Jutarnjeg lista: “Treba li Sanader kazneno odgovarati ako je donio odluku o prodaji struje ispod cijene i time oštetio proračun i pomogao bogaćenju pojedinaca?” Umjesto jednostavnog: “Da, ukoliko se pokaže da je oštetio proračun i pomogao bogaćenju pojedinaca, ne bi trebao biti nedodirljiv”, član Predsjedništva HDZ-a odgovorio je:

“Svatko tko je donio tu odluku, donio je dobru političku odluku. Može služiti kao pozitivan primjer politike.” S rizikom da budemo optuženi za izvlačenje Hebrangove izjave iz konteksta i brkanje premisa, zaključit ćemo da će u tom rječniku “oštećivanje proračuna za račun bogaćenja pojedinca” značiti “pozitivan primjer politike”.

Svi su oni digli ruku kao Damir Polančec

Nakon uvida u terminologiju koja jasno odjeljuje političare od kriminalaca, prosječnom glasaču za kojeg se Hebrang bori ovakvim pristupom bit će neophodno i elementarno poznavanje HDZ-ove matematike. Da biste pozitivno odgovorili na jednostavno pitanje: je li pozitivan primjer politike i ono što je otkrio Večernji list iz raspoložive dokumentacije o privatizaciji Tvornice lakih metala iz Šibenika, zasigurno se morate poslužiti nekim drugim tablicama množenja, dijeljenja, zbrajanja i oduzimanja od onih koje su vas učili u pučkoj školi:

“Litavski konzorcij UBIG za 80 posto dionica TLM-a nudio je 32,46 milijuna kuna te preuzimanje 550 milijuna kuna TLM-ovih dugova, koji su te 2007. godine ukupno iznosili 1,15 milijardi kuna. Adrial konzorcij se, pak, prema ugovoru o privatizaciji obvezao u roku od tri godine u TLM uložiti 107 milijuna eura. Obećali su i dvije godine zadržati svih 1400 radnika TLM-a. Također, Adrial konzorcij u ugovoru je tražio da TLM mora imati sklopljen ugovor s Aluminij Mostarom na pet godina, prema kojem će ta tvrtka TLM-u u godini isporučivati od 51 do 60 tisuća tona sirovine.”

Štreber bi rekao da su osobe koje su u znak odobravanja te odluke dizale ručice u Vladi (uključujući tadašnju potpredsjednicu i zapisničarku Jacu, Suzanu, prvu pratilju Miss bazena, ovisno o tome koji su njeni nadimci i titule dopušteni ovih dana po zakonu) “oštetile državni proračun” za stotine milijuna kuna, ali to ne mora nužno biti tako.

Imamo pravo znati HDZ-ov jezik i matematiku

No, kako bez razumijevanja nema ni znanja, povjerimo HDZ-u zadatak da nam ovaj algoritam objasni tako da ga “ceo svet razume”, pa čak i po cijenu korjenite i dosad najskuplje reforme obrazovanja u Hrvatskoj. Ako ćemo tako učiti svoju djecu, onda OK. Zašto ih obmanjivati i tjerati da budu inženjeri kad se do novca dolazi po drugačijim pravilima?

Vrijeme je da vladajuća stranka prestane samo obećavati i počne djelovati na izjednačavanju startnih pozicija svakog člana društva. Idemo ih sve, od vrtića, sustavno, učiti o pljački i politici, a ne da prosvjetljenje dožive sa sedamdeset i kusur godina kada se javnosti odluči obratiti nekakav član vladajuće stranke.

Takvo što se ne čini nemogućim ako za primjer uzmemo da je glasanjem “političara” u hrvatskom Saboru omogućena “pljačka” državne imovine u privatizaciji, da je HDZ-ovim pravilnicima omogućeno istjerivanje hrvatskih građana iz stanova da bi se u njih uselili zaslužni članovi te stranke ili da zbog krimena cijele Vlade, unatoč tome što politička odluka nije isto što i kazneno djelo, u pritvoru sjedi samo jedan njezin član.

Pozitivnih primjera ima koliko ti srce želi: i onih u kojima je politika pokrivala pljačke zakonima i onima u kojima nije, pa se uz pomoć supermoći zvane đon-obraz pokrilo ono što bi neki laici nazvali kaznenim djelom.