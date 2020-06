POLITIČKI TAJNIK ŠKORINE STRANKE OTKRIO ŠTO TOČNO TRAŽE ZA KOALICIJU S HDZ-OM: ‘To je uvjet iznad svih uvjeta’

Iako je Miroslav Škoro po prvi puta u kampanji pružio ruku pomirenja Andreju Plenkoviću rekavši da bi u eventualnoj koaliciji s HDZ-om njegova isprika bila pravi put, iz Domovinskog pokreta oštro odbacuju mogućnost koalicije sve dok je Plenković na premijerskoj dužnosti

Jučer je u intervjuu za 24sata čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro potvrdio da nije odbacio mogućnost postizborne koalicije s HDZ-om, ali da to neće učiniti sve dok je premijer Andrej Plenković, pa čak i da dobije dovoljan broj mandata za ozbiljno sastavljanje koalicije.

“Stvari koje se izgovaraju u nekim trenucima, a jedan od tih trenutaka su predizborne kampanje, su jedna priča. Malo djeluju na one situacije kao kad poslije lova ljudi razgovaraju. Dok s druge strane postoji realnost. Ja nikad nisam rekao da ne bismo mi s HDZ-om, ja sam rekao da bi teško sa strankom u kojoj su ljudi koji smatraju da je premalo ljudi UDBA progonila i ubila. Mislim da to nije u redu. Pitanje SDP-a, to apsolutno ne. Što se tiče HDZ-a, tu je pitanje problema gospodina Plenkovića koji se u startu postavio dosta bahato, koji se postavio dosta nadmeno, a nema argumenata za to”, poručio je Škoro i dodao da bi Plenkovićeva isprika mogla biti pravi put k suradnji.

Vlada bez sadašnjeg premijera

U Domovinskom pokretu, pak, smatraju da Škorine riječi ne odražavaju njihov službeni stav. “Ako Domovinski pokret bude sudjelovao u novoj Vladi, Plenković neće biti premijer”, kratko su i jasno poručili iz pokreta. Politički tajnik Domovinskog pokreta, Mario Radić, u razgovoru za Jutarnji je ponovio je istu tezu: “Što se Domovinskog pokreta Miroslava Škore tiče, naš uvjet svih uvjeta jest da Andrej Plenković ne bude predsjednik Vlade”.

A što je s Timom Oreškovićem?

Neslužbeno se doznaje i da će, ako osvoje 15 do 20 mandata na predstojećim parlamentarnim izborima i odluče pregovarati s HDZ-om, ozbiljno predložiti imenovanje nekog drugog za premijera. No, nisu htjeli potvrditi hoće li se raditi o istoj kombinaciji kao i 2016. kada je na inzistiranje Mosta premijerom postao nestranački Tihomir Orešković: “Više o svemu kada vidimo izborne rezultate”, kratko su poručili.

HDZ se nije oglasio oko Škorinih pomirljivih poruka o koaliciji i jedinog uvjeta kojeg Domovinski pokret ima.

