MOĆNI HDZ-OVAC NARIBAO STEVU CULEJA, ON JE NEUGODNU VIJEST DOZNAO OD NOVINARA: ‘On dobro zna kako funkcionira HDZ”

Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader kazao je za Stevu Culeja kako se radi o starom i iskusnom članu HDZ-a koji zna kako ta stranka funkcionira” te da ne sumnja da će ovaj dići u Saboru ruku za Zakon o blagdanima

HDZ je uspio primiriti nezadovoljnike zbog zakona o blagdanima u svojim redovima. Saborski Odbor za ratne veterane, na čelu s Josipom Đakićem, povukao je svih pet amandmana na Vladin prijedlog, pa i onaj u kojem predlažu da Dan antifašističke borbe postane spomendan.

Odbor je odluku donio sa sedam glasova “za” na telefonskoj sjednici, a jedan od članova Odbora, HDZ-ovac Stevo Culej, jedan od najvećih zagovornika amandmana, o svemu je doznao od novinara. Inače, glasanje o Vladinu prijedlogu Zakona o blagdanima bit će idući četvrtak.

‘Odluke Predsjedništva i Vijeća moraju svi poštivati’

Inače, u središnjici HDZ-a večeras je održana sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke. Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader nakratko je napustio sjednicu kako bi gostovao u emisiji RTL Danas te potvrdio kako tema o amandmanima na izmijene kalendara još nije počela.

“Odluke Predsjedništva i nacionalnog vijeća su vrlo jasne. Mi smo prihvatili taj prijedlog zakona o blagdanima”, kazao je Sanader.

Na pitanje kako komentira stalna skakanja unutar HDZ-a kazao je kako Stevo Culej, kao i svi ostali članovi HDZ-a jasno znaju da HDZ nije nova i mlada stranka te da se u 30-godišnjoj povijesti uvijek znao red.

“Odluke Predsjedništva i Vijeća moraju poštivati svi članovi”, kazao je Sanader te dodao kako se iskakanje uvijek može dogoditi. Potom je ustvrdio kako će s HDZ-om sve biti u redu. Za Culeja je rekao kako se radi o “starom i iskusnom članu HDZ-a koji zna kako HDZ funkcionira” te da u njega ne sumnja kada na red dođe dizanje ruku za potvrdu zakona u Saboru.

‘HDZ uvijek profitirao na Tuđmanovoj politici’

Na pitanje o pokušajima detuđmanizacije, Sanader je rekao da je HDZ uvijek profitirao na politici njezinog začetnika Franje Tuđmana.

“HDZ-u je temelj Tuđmanova politika i nikakva detuđmanizacija ne dolazi u obzir”, poručio je.

Davor Ivo Stier putem Facebooka je upozorio na zloupotrebu politike Franje Tuđmana prilikom pozivanja na prvog hrvatskog predsjednika. Sanader je, pak, kazao kako se o tome treba pitati samoga Stiera.

“Ja nisam ni njegov glasnogovornik ni odvjetnik. Mislim da nije mislio na premijera Plenkovića”, dodao je.

O sve češćim odgađanjima glasovanja u Saboru, kao što je to bilo i ovog petka, HDZ-ov politički tajnik kaže kako nije glasovanje rezervirano za svaki petak.

“To ovisi o broju točaka, važnosti točaka, prema tome se odlučuje kada će neke točke biti na dnevnom redu. Sada će glasovanje biti sljedeći četvrtak. Bilo je glasovanja i utorkom i srijedom…”, kazao je.

Na pitanje broje li ruke, odnosno članove koji su često odsutni pa prema tome namještaju glasovanja u Saboru, Sanader je gostujući u emisiji RTL Danas kazao kako je važno voditi računa o tome jesu li njihovi zastupnici odsutni, jesu li na putu i slično. “Važno nam je da imamo kvorum, ništa neobično”, ustvrdio je.

‘Vučić i spomenik Bratiću su problem srpskog naroda’

Na današnju rekaciju premijera Plenkovića na spomenik generalu Bratiću, ali i odgovor koji je uslijedio iz Srbije, Sanader je rekao da se prevelika važnost daje Aleksandru Vučiću.

“Vučić je problem srpskog naroda. Oni na nas mogu biti samo ljubomorni, a nažalost i neki naši politički protivnici ne mogu prihvatiti da će Hrvatska dobiti potpredsjednicu Europske komisije, da imamo glavnu tajnicu Vijeća europe… To su neki uspjesi o kojima Srbija može samo sanjati. I stavljati Srbiju u taj kontekst, to može biti ne znam čiji interes. Mi možemo biti zadovoljni našim uspjesima, a Vučić, nek’ se bavi srpskim narodom. Što se tiče spomenika, to je problem srpskog naroda. To je vraćanje u Miloševićevu, agresorsku politiku. Jer ako stavljate spomenik čovjeku koji je napadao Vukovar, a govorite da Srbija nije sudjelovala u Domovinskom ratu, onda je to problem srpskog naroda, odnosno Miloševićeve politike koja je dovela do poraza svuda gdje su došli. Mi smo pobijedili u Domovinskom ratu, naš Domovinski rat je obrambeni, sveti rat, a oni nek’ se bave prošlošću”, kazao je Sanader.

Tomu je dodao kako je čuo da Vučić uopće neće doći u Zagreb na izborni kongres Europske pučke stranke.

