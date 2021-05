Prema privremenim rezultatima lokalnih izbora u Splitu Ivica Puljak pobjeđuje HDZ-ova kandidata Vicu Mihanovića te će postati novi gradonačenik toga grada. Situaciju u Splitu komentirali su za RTL gosti Dražen Lalić i Krešimir Macan.

''On je stručnjak za crne rupe i to je jako dobro. Split je u velikim problemima, ali istovremeno Split je jako vitalan grad i može ići naprijed, ali što se tiče ovoga, mislim da je ovo ipak više poraz HDZ-a, nego pobjeda Puljka i to prije svega poraz Andreja Plenkovića. Vice Mihanović nije bio njegov prvi kandidat, ali drugi je bio. On je njegov pik i u četvrtak prije tri dana se šetao i izjavio: Pobijedit ćemo u Splitu i Dalmaciji.

Mislim da je to još jedan u nizu pokazatelja da Plenković s ovim načinom kojim komandira HDZ-om bez da pita druge ljude i surađuje, da se sve gleda njega i sluša što će on reći, da ne čini dobro ni HDZ-u ni Splitu ni Dalmaciji ni Hrvatskoj i čak bih ocijenio da ćemo ove lokalne izbore pamtiti kao početak kraja velike karijere Andreja Plenkovića'', smatra Lalić.

Totalni reset

''Jednostavno je totalni reset jer je narodu više dosta. Ne možete dovesti Ćiru Blaževića pa će nešo promijeniti zadnja dva dana. Kampanja se mora voditi neko vrijeme i znate otprilike što se događa, oni su dosta tu improvizirali i ovo je rezultat. Klima im se'', rekao je Macan.