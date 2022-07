Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je u Novom danu N1 aktualne teme na hrvatskoj političkoj sceni: ostavku ministra financija Zdravka Marića, pravo na pobačaj, uhićenje Tomislava Tolušića i 'aferu petica' Sanje Musić Milanović.

'Marić je jedan od rijetkih dragovoljaca'

"On je jedan od rijetkih dragovoljaca. Odlazi svojom voljom, koliko znamo. Može reći da je obavio nešto pa odlazi. Začuđujuće je koliko ga je oporba nježno tretirala. Uz Butkovića je jedini ministar koji je znao što se događa u njegovom resoru. Neobično je, ali čini mi se da je zaista došao u situaciju da ne može krpati sve rupe. Rekao sam da je njegov posao bio da bude gospodin Ne. On je davao novce koliko je mogao, a sad je došlo do toga da će na jsen biti previše rupa", govori.

Puhovski kaže kako je skandalozno ono što se u mandatu ove Vlade dogodilo s porezom na nekretnine, a dodaje i da je Marić nenamjerno i, vjerojatno nesvjestan radnje filma koja se odvija u koncentracijskom logoru, spomenuo film "La vita e bella" i smatra osvrtanje na taj naslov indikativnim. Objašnjava da je ministrima vjerojatno sve teže reći 'ne' pa zbog toga i osjećaju olakšanje kad odu.

"To pokazuje da unutar stranke ima dovoljno gladnih usta koja treba podmiriti, a to je posao predsjednika stranke", kaže.

Potpredsjednik vlade postat će Oleg Butković, a Puhovski smatra da on sad jača svoju poziciju u stranci. Kaže i kako treba postaviti pitanje: Što nakon Plenkovića?

"U zaoštravajućoj borbi za nasljedstvo, Butković je u najboljoj poziciji", kaže profesor.

O pravu na pobačaj: 'To je apstrakcija'

Što se tiče prava na pobačaj, Puhovski smatra kako je očito da se u Saboru ne može dobiti većina za potporu ovom pitanju.

"HDZ živi od toga da se ne opredjeljuje. Oni imaju dobar argument i paradoksalno je da će se lijevo-liberalna oporba uputiti stopama Željke Markić i skupljati potpise za promjenu Ustava. Markić je onda bila najavila i da će ići u skupljanje potpisa za zabranu abortusa, ali se pokazalo da za to nema potpore pa je šutke skinuto s dnevnog reda. Ljevica sad preuzima od desnice, to je paradoks smušene političke situacije", kaže Puhovski.

"To da vi kao žena imate pravo na pobačaj je apstrakcija ako vi morate hodočastiti od bolnice do bolnice i moliti. To je puka apstrakcija. Puno je važnije kako u ovom trenutku funkcionira zdravstvo", govori dodajući kako će u ovom slučaju doći do "društvenog okršaja" koji neće biti desno-lijevi te da postoji šansa da referendum uspije, ne velikom, ali malom većinom.

Afera s Tolušićem ne šteti HDZ-u

Govoreći o uhićenju bivšeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, Puhovski kaže kako ne misli da to šteti HDZ-u.

"Nije štetilo stranci ni kad su uhićivali ministre, aktualne, ni kad je stranka osuđena za korupciju. Problem je što je HDZ nepoljuljiv i što to traje već zaista jako dugo", kaže.

'Musić Milanović je pristojna, ali koristi moć nad slabijima'

Na pitanje o aferi 'petica', Puhovski kaže kako je siguran da je to "krivi put".

"Puno mama ju je podržalo, čak ni Sandra Benčić je nije smjela kritizirati. To je problem desnice koja treba vođu. Problem s gospođom Musić Milanović je što je ona pokazala uljuđeno da ima moć, za razliku od svog supruga. To je neki napredak, ali je svejedno nadmoć nad nekim tko je slab. Ne možete to kao bilo koja majka, nego kao majka koja ima institucijsku podršku. … To je osoba koja ima moć, pristojna je, ali koristi tu moć nad slabijima. Na koncu će jedna mlada nastavnica dobiti po prstima jer je nešto učinila, vjerojatno pod pritiskom. To je bitna škola, sad im je samo ovo trebalo", govori Puhovski.