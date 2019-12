UGLEDNI ANALITIČAR RAZOTKRIO SVE SLABOSTI KANDIDATA, ALI I CIJELE KAMPANJE: ‘Imam puno loših vijesti, ali i jednu dobru…’

Miroslav Škoro ima šansu, dobro vodi kampanju, ali treba opet uzeti širu sliku, očito su njemu parlamentarni izbori glavni cilj. Vrlo je simpatičan i dobro izabran kandidat, poznat je u javnosti, ima političko iskustvo, ima taj doktorat… Nervozna je pogotovo Kolinda Grabar-Kitarović, ali mislim da bi i Zoran Milanović trebao biti nervozan, smatra Dražen Lalić

Veliki je ulog, ne radi se samo o predsjedničkim, nego i parlamentarnim i unutarstranačim izborima. U idućih 15, 16 mjeseci građani će odlučiti tko će imati najveću moć, a u ovakvom sustavu to je prilično lukrativno. Ona je očito, s obzirom na velike pritiske, odlučila da ne sudjeluje u debati u prvom krugu smatrajući da bi joj štete mogle biti veće nego eventualne dobiti. No pritom je zanemarila interes građana. Građani su posebno zainteresirani koji su programi, što kandidati predstavljaju, što će dati novo, kako će pridonijeti rješavanju doista velikih društvenih problema i… tu je bila sebična. To bi joj se moglo vratiti kao bumerang. Kazao je to u RTL Direktu profesor na Fakultetu političkih znanosti Dražen Lalić komentirajući sve napetiju kampanju za predsjedničke izbore, ali i odbijanje sučeljavanja aktualne predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

Ovaj politički analitičar tvrdi da bi joj ovo sučeljavanje bilo znatno teže od od onog uoči prošlih izbora s Ivom Josipovićem.

‘Kolinda ne bi mogla dominirati u sučeljavanju s njima’

“Na prošlom je bila s finim gospodinom, sad bi bila s najmanje trojicom i to vrlo različitih. Kolakušić je vrlo vehementan, rekao bih i agresivan u komunikacijskom smislu, Milanovića bije glas da ima takav karakter i dobar je govornik, pogotovo u izravnim duelima, a Škoro ima stil koji njoj ne odgovara, jako je simaptičan, dosta igra na njenom terenu s tom svojom PR politikom. S tom trojicom bi se teže nosila nego s jednim u drugom krugu, ako u njega uđe. To su tri različite taktike, bila bi jako zbunjena, ne bi mogla dominirati, a to je osoba koja svuda želi dominirati”, mišljenja je Lalić.

Lalić nije previše oduševljen trenutnim tijekom izborne kampanje.

“Imam puno loših vijesti i jednu dobru. Loš sadržaj kampanje, loši odnosi između kandidata, ne poštuju se međusobno, ne poštuju ni medije, trivijalizacija kampanje, isticanje detalja iz privatnog života… A dobra je vijest upravo to što imamo ne samo troje kandidata koji se natječu za drugi krug i situacija je neizvjesna, nego i Kolakušića koji očito napreduje. Imamo još zanimljivih kandidata, Juričana i Orešković. Imamo uzbudljivu kampanju, a to ljudi vole, vole borbe i to bi trebalo značiti i veću izlasnost”, rekao je.

Za Mislava Kolakušića Lalić kaže da “najsuvislije dijagnosticira temeljne razloge zbog čega je zemlja u jadnom stanju, ali kad dođe u situaciju da bi trebao dati terapiju, onda jednostavno sve svodi na sebe i njegova poruka je – povratak u autoritarizam”.

Škoro je simpatičan, a Milanoviću je jezik brži od pameti

“Miroslav Škoro ima šansu, dobro vodi kampanju, ali treba opet uzeti širu sliku, očito su njemu parlamentarni izbori glavni cilj. Vrlo je simpatičan i dobro izabran kandidat, poznat je u javnosti, ima političko iskustvo, ima taj doktorat… Nervozna je pogotovo Kolinda Grabar-Kitarović, ali mislim da bi i Zoran Milanović trebao biti nervozan jer postoji mogućnost da Škoro i Grabar-Kitarović uđu u drugi krug jer su birači desnice izgleda osjetno motiviraniji”, kazao je Lalić.

Smatra da je Zoran Milanović prethodno krivo napravio jer “nije isporučio robu svojim simpatizerima kad je bio premijer”.

“Iz njihova kuta gledanja bio je loš premijer, zamjeraju mu neke nacionalističke izjave. Ja ga osobno poznajem, on uopće nije nacionalist, začudile su me te izjave. Ali to je čovjek koji ne može kontrolirati svoje izjave, jezik mu je brži od pameti. Bez obzira što je sazrio i što je u smislu političke bistrine i obrazovanja najjači kandidat, najvećeg protivnika ima – u Zoranu Milanoviću. On mora birače ljevice mobilizirati već u prvom krugu, a to mu je jako težak zadatak”, zaključio je Lalić.