POLITIČKI ANALITIČAR RAZOTKRIO ODNOS SNAGA PREDSJEDNIČKIH KANDIDATA: Škorini simpatizeri neće biti sretni kada ovo vide…

Nešto se u odnosu snaga vodećih predsjedničkih kandidata u utrci za Pantovčak mijenja, a koliko te promjene imaju veze s predsjedničkom kampanjom i onome što se u njoj govori ili onim o čemu se u njoj šuti, prokomentirao je za RTL Direkt politički analitičar Ivica Relković.

“Prvo što upada u oči je stagnacija, a ne promjene. Sjetimo se kampanje s tri jaka kandidata, prva nakon Tuđmanove smrti – Mesić, kao treći, rastao je stalno i iznimno, nije bilo stagnacije. Između Miroslava Škore i Kolinde Grabar-Kitarović imamo poprilično veliku razliku koja se ne može prijeći puževim utrkivanjem iz mjeseca u mjesec”, konstatirao je Relković gostujući u RTL Direktu.

Za Škoru je 20 posto HDZ-ovih birača. Relković kaže da je to skupina nezadovoljnih birača na koju se on fokusirao.

“Vidimo da tu ne povlači ono što bi ga činilo ozbiljnim za daljnji rast jer je to trebao biti centar”, kaže Relković.

‘Milanović ulazak u drugi krug može izgubiti gotovo snajperski’

Zoran Milanović, tvrdi Relković, gotovo da nema protukandidata.

“On može stajati na 25 posto. Ulazak u drugi krug može izgubiti gotovo snajperski – da Grabar-Kitarović padne za 5 posto, Škoro da za isto toliko naraste i da se svi nađu na 25 posto. Ali, tih 50 posto desnog biračkog tijela, ne vjerujem, jer nikad se nije raspoređivalo jednako. Desnica, u ovom slučaju HDZ, teško da može izgubiti od desnijeg kandidata. Pretpostavljamo da će to Grabar-Kitarović biti dovoljno za drugi krug”, kaže Relković naglašavajući da će u tom slučaju gubitnik biti Škoro.

Škoro je pogriješio?

“Borba Škore prema Milanoviću ne mora ići u onom djelu koji mi vidljivo možemo pratiti, ali on je morao imati fokus na Milanovića, što je on izgubio. Davor Ivo Stier je točno rekao ono što odgovara Kolindi i Milanoviću, a ne odgovara Škori. On je rekao: ‘Naš protukandidat je Milanović’. Kad to kaže netko zdesna, on pomaže Milanoviću, čak i kad ne želi da na ljevici bude prepoznat kao jedini kandidat i time se diže i stabilizira”, pojašnjava Relković.

U Hrvatskoj su treće političke opcije gotovo u pravilu jednodimenzionalne. Ne znaju igrati simultanku, kaže Relković i pojašnjava što to znači: “Šahovska simultanka podrazumijeva da ne igrate istu partiju sa svim tablama, ali morate biti koncentrirani na sve table, ne na jednu. Vi možete s 2 posto uzimanja centra uvesti Milanovića u problem da on ne možete dobiti taj dio birača, a vi ga bez napada stižete.”

Kolinda Grabar-Kitarović u I. krugu uzima jedan dio glasova SDP-ovaca bez obzira na to kakve izjave davala.

“Dio lijevog biračkog tijela ne želi Škoru kao pobjednika”, kaže Relković i za primjer spominje situaciju kad je Andro Krstulović Opara odnio pobjedu zahvaljujući glasovima ili čak apstinenciji ljevice, a sve kako Željko Kerum ne bi postao gradonačelnik po drugi put.

Opet nema treće opcije

Politički analitičar Relković ističe da se Hrvatskoj ponovno događa nestanak treće opcije.

“Nema je. Kolakušić pada kao potencijalni lider. Ponovno se miješaju karte. Ono što će se događati na predsjedničkim izborima već se zagrijava za parlamentarne. Neki su tu već učinili korak, možda ispravan, a možda grešku. Mi ne znamo koji je krajnji cilj Miroslava Škore, možda je njemu 20 posto dovoljno za nešto drugo, ali to je nešto što ćemo gledati kroz iduće mjesece”, govori Relković.

Kolinda i Milanović samo trebaju sjediti i čekati izbore?

Relković je komentirao i kampanju aktualne predsjednice za koju i dalje nije jasno je li službeno objavljena ili nije.

“To daje najbolji rezultat zbog Škorinog odlaska udesno. Da je Škoro krenuo prema centru, a ona zakasnila sačuvati taj dio birača desnice, ona bi imala sada nužnost panične kampanje. Sada izgleda da ona i Milanović samo trebaju sjediti i čekati, ali to je samo kad bi izbori bili danas”, zaključuje Relković.