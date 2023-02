Ivica Relković, stručnjak za politički marketing te savjetnik stranke Centar i Ivice Puljka, komentirao je jesu li svakodnevni nastupi, obilježavanje godišnjica, otvaranja pogona i slično zapravo početak predizborne kampanje.

Relković je rekao da se može očekivati još sličnih situacija i da se radi o otvaranju “nečega što sliči na kampanju i znak da će ona trajati dugo”.

Ne misli da će tema o tome tko nije glasao za obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, a što uporno ističe premijer Andrej Plenković, biti jedna od velikih predizbornih tema.

“Neće jer sve što se u Hrvatskoj događalo oko Ukrajine, događalo se na način odnosa Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića. Po meni, ta će se tema koristiti na takav način, neće je obilježiti hrvatsko biračko tijelo uz nekakva svrstavanja, a sve ključno što izlazi iz sukoba Plenkovića i Milanovića, ako oporba to ne prepozna, može biti problem najvećoj stranci, a Milanović, ako želi pomoći toj svojoj bivšoj stranci, mora prestati biti lider oporbe. Ovo je bila tema sukoba Plenkovića i Milanovića, nikoga drugoga i može se reflektirati na ovaj ili onaj način, ali biračko tijelo to tako ne tumači”, rekao je Relković za N1.

Problemi zbog korupcije i kadroviranja

Upitan hoće li biti problema zbog korupcije i kadroviranja, što je tema koja je u posljednje vrijeme u žiži javnosti, Relković je rekao da premijer kaže da je to netema i da mnogi zaključuju da se neće odraziti na izbore, ali da to nije tako.

“Izbori su dijelom i emocionalna kategorija, ne samo racionalna. Pitanje je što se nakupi. HDZ je dosad dvaput izgubio izbore, drugi put je HDZ pao na korupciji, odlaskom Sanadera. Ne možemo reći da će korupcija biti element, više je stvar koliko će oporba tu stranu uspjeti pokazati”, rekao je Relković.

Interpelacija nije pravi put i to neće niti okrznuti Plenkovića, smatra Relković.

“To je alat kojim oporba funkcionira, sugerira, međutim, biračko tijelo je toliko i može se učvršćivati i to Plenkovića neće dirnuti. Međutim, vi ne možete očekivati da oporba, koja je u manjini, smijeni premijera. Pitanje je kako ćete tempirati ovakve slične poteze do izbora koji nisu za dva mjeseca, kako ćete neke teme dozirati da ne potrošite i ne zamorite biračko tijelo koje želite dovesti na svoju stranu. Ja nisam za to da se svakih nekoliko dana zaziva pad Vlade, koji je nemoguć”, rekao je Relković.

Tko je premijerski kandidat?

Upitan mogu li Peđa Grbin, Sandra Benčić ili Marija Selak Raspudić biti premijerski kandidati, Relković je kazao:

“Na to pitanje treba odgovoriti svaka od tih osoba. Lider se ne postaje da vas 20 ljudi izabere, nego da 20 ljudi shvati da ste to vi. Za Grbina je najveće pitanje je li lider on ili Zoran Milanović. On mora odgovoriti na to. Sve ono što čini neverbalnu komunikaciju, birač mora prepoznati”, rekao je Relković.