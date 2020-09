POLITIČKI ANALITIČAR OD SRCA PODRŽAVA PRISILU NA VJERONAUK: ‘Kao ateist ja to podržavam jer povećava broj ateista i slabi utjecaj vjere’

Žarko Puhovski kaže da podržava prisilu na vjeronauk: ‘Jer svaka prisila na vjeronauk slabi utjecaj vjere. Ja to kao ateist od srca podržavam, jer povećava broj ateista’

Nakon što je počela školska godina, u pojedinim školama djeca koja ne pohađaju na vjeronauk, moraju ostati u učionici na satu. “Djeca ne mogu ići niti na hodnik, jer im je i to zabranjeno. Sada ih prisilno držite na nastavi vjeronauka, što je pogrešno”, rekao je za N1 politički analitičar Žarko Puhovski.

“Ja to politički od srca podržavam, jer svaka prisila na vjeronauk slabi utjecaj vjere. Ja to kao ateist od srca podržavam, jer povećava broj ateista. Politički gledano, to je dobro za ateiste, a loše za vjeru”, dodao je Puhovski.

Rekao je i da uz “pojedine vjeroučitelje koji sramote vjeronauk”, “polako ali sigurno raste broj ateista u Hrvatskoj, što se vidi iz popisa u popis”.

Izostanak javne rasprave

Osvrnuo se i na odluku Ustavnog suda o Nacionalnom stožeru civilne zaštite da mediji ne budu prisutni na sjednici, rekavši da je prvorazrednno pitanje to što se nije organizirala javna rasprava. “Posljednja je bila o dvostrukom pravu glasa za nacionalne manjine. Tada su doveli stručnjake s raznih strana i zastupnike obiju pozicija To je trebalo napraviti i sada.”

Ne slaže se s tvrdnjom Jadranke Kosor da je razlog za isključivanje javnosti sa sjednica Ustavnog suda to što ustavni suci time prikrivaju svoju nekompetenciju, jer tamo, kako je rekla, sjede samo zato što stranke nisu znale što bi s njima. “To bi pretpostavljalo da je ugrožen njihov društveni ugled. A to objektivno nije činjenica”, kazao je.

Konstatirao je da su ustavni suci imenovani u postupku u kojem njihovi kolege nisu analizirali njihov rad. “Većina tih ljudi nema radove i nema mišljenja”, objasnio je.

Kontrola epidemiologa

Puhovski smatra da je s najnovijom odlukom Ustavnog suda problem u proceduri, a ne u sadržaju. “Odluka o samoizolaciji znači zabranu izlaska iz kuće, što znači kućni pritvor. Tu se odluku priopćavalo telefonski. Nakon Golog otoka nije bilo moguće da se ograničavanje slobode kretanja donosi bez nekakvog barem administrativnog sudskog postupka. Ako smatramo da suca ili sutkinju koji odlučuju o nečijem lišavanju slobode treba kontrolirati, ne vidim po kojoj logici smatramo da ne treba kontrolirati epidemiologa”, kazao je Puhovski.

Puhovski ne sumnja u opravdanost postojanja karantene. “Naravno da je trebalo ljude zatvarati u stanove kako bi se spriječilo širenje zaraze, ali ne bez kontrole. U hrvatskoj pravnoj struci postoji nekakva fobija od izvanrednog stanja. Nemojte zaboraviti da niti u ratu nismo proglasili ratno stanje.”

Kaže kako je podrivanje vladavine prava to što je policija hvatala ljude na ulicama na bazi preporuka Stožera. “Prihvaćeno je da Stožer donosi odluke bez kontrole. Nikada na sjednici Vlade nije bila na dnevnom redu kontrola Stožera. Koliko dugo traje izvanredno stanje u kojem Stožer može ograničavati ljudska prava? Ono traje koliko to Stožer hoće.”

Smatra da bi Sabor trebao biti taj koji bi kontrolirao rad Stožera i svaka dva ili tri mjeseca donosio odluku o produžavanju ili prestanku izvanrednog stanja.

