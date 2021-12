Hrvoje Zekanović smijenjen je s dužnosti predsjednika Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista (HS) u Hrvatskom saboru nakon što je u četvrtak, govoreći u ime Kluba, tijekom rasprave o izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, poručio da cijepljenje spašava živote.

"Svi vi koji ste za potvrde ili protiv potvrda morate s govornice jasno reći da cjepivo spašava ljudske živote, ne smijete to ostaviti negdje u fusnoti, ljudi zbog vaših stavova završavaju na respiratoru", poručio je Zekanović dodavši da je "jedini od 24 zastupnika desnije od HDZ-a koji se cijepio".

'Na iznenađenje kolega iz Kluba iznio oosbni stav'

Budući da je istupio u ime Kluba suverenista, očekivano je smijenjen. Predsjedništvo HS-a smatra kako je nedopustivo da predsjednik kluba, bez prethodnog usuglašavanja stajališta "i na iznenađenje ostalih kolega iz kluba", iznosi osobne opservacije. Sâm Zekanović danas je kazao da ostaje pri onome što je u četvrtak rekao u saborskoj raspravi, ali da kao legalist prihvaća odluku Predsjedništva stranke.

S jedne strane, Zekanovićev istup o cijepljenju očito je izrečen emotivno, "iz srca", jer je u jesen prošle godine prebolio covid, baš kao i njegova supruga te jedna kći.

“Nikad se nisam susreo s težim virusnim oboljenjem. Imao sam i gripu i svašta, ali ovo je nešto drugo. Volio bih imati deset puta klasičnu gripu nego ovo, bar u mom slučaju, bilo je znatno opasnije”, kazao je Zekanović nakon što se oporavio od covida.

Zekanović: Pitajte Predsjedništvo stranke

S druge strane, moguće je da njegovo "soliranje" oko cijepljenja u Saboru ima i političku konotaciju te otkriva napuklinu unutar Hrvatskih suverenista. Uostalom, u izjavi za Hinu danas je naglasio da je ta stranka njegov projekt.

"(Hrvatski suverenisti) bili su moja ideja i moj projekt na kojem sam mukotrpno radio dugo godina, često sam, ali u partnerstvu s kolegama. I ne mislim odustati od svog projekta", kazao je.

A i na pitanje znači li odluka Predsjedništva da u Hrvatskim suverenistima nedostaje demokracije, odgovorio je onom dvoznačnom frazom: da se to pitanje mora postaviti članovima Predsjedništva.

'Zalažu se za slobodu izbora, a sankcioniraju'

Zekanovićev "solistički" nastup u Saboru i odudaranje od većinskog stava desnice oko cijepljenja za Net.hr je prokomentirao politički analitičar i stručnjak za politički marketing Jerko Trogrlić.

"Čuo sam da je gospodin Zekanović osobno, a i u obitelji, imao teških iskustava s covidom. Pretpostavljam da je to razlog njegovog emotivnog istupa. Dakle, kao čovjek koji je proživio i preživio tu bolest ima potrebu na taj način svjedočiti o tome. Ako je to u pitanju, njegov potez je potpuno razumljiv. S druge strane, neobično mi je da upravo oni koji se u ovom slučaju zalažu za slobodu izbora - cijepljenja ili necijepljenja - sada sankcioniraju nekoga samo zato što ima drugačiji stav od njih", kazao je Trogrlić.

'Moguće da je ovo eskalacija sukoba'

On ipak naglašava kako nema spoznaja o tome postoji li neka nova fragmentacija ili sukob na desnici, ali da to nije isključeno.

"Ako je Zekanović nastupao u ime Kluba suverenista, onda znate kako to u parlamentarnoj demokraciji stoji - nemate pravo iznijeti svoj stav, nego stav cijelog Kluba. A stav većine njih nije isti kao Zekanovićev, tako da je mogao izabrati drugi način da istupi oko toga. Ali ponavljam, on ima i emotivan i osobni povod da tako reagira pa mu je vjerojatno bilo manje bitno da zadovolji formu. No, na desnici iza takvih stvari obično stoji neki drugi sukob i moguće je da je ovo bila eskalacija tog sukoba", smatra Trogrlić.