POLITIČKI ANALITIČAR O ŠEŠELJEVOM GAŽENJU HRVATSKE ZASTAVE: ‘To jest skandal, ali postoji mnogo veći problem za koji je kriva država Srbija’

Prema zakonu o izboru parlamentarnih zastupnika u Republici Srbiji, onog trenutka kada se zastupniku u tamošnjoj Skupštini izrekne kazna zatvora dulja od šest mjeseci – a Šešelj je osuđen na deset godina zatvora – po automatizmu mu mora prestati parlamentarni mandat

Jučerašnji incident u Skupštini Srbije gdje je osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj najprije u predvorju gazio zastavu Republike Hrvatske, a zatim vrijeđao i psovao članove izaslanstva Hrvatskog sabora, manji je skandal od same činjenice da je Šešelj nakon prošloga tjedna izrečene presude u Haagu i dalje zastupnik u Skupštini kojeg štiti zastupnički imunitet – smatra politički analitičar Davor Gjenero.

Nakon što je članovima izaslanstva Hrvatskog sabora uputio niz uvreda te im psovao “majku ustašku”, izaslastvo predvođeno predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem u znak prosvjeda prekinulo je posjet Beogradu i vratilo se u Zagreb. S obzirom na činjenicu da ne postoji snimka samog gaženja hrvatske zastave, odnosno skrnavljenja službenog obilježja suverene države, već samo hvalisava tvrdnja iz priopćenja Šešeljeve Srpske radikalne stranke, upitali smo Gjenera je li hrvatsko izaslanstvo ispravno postupilo prekinuvši službeni posjet Republici Srbiji.

“Da je u Srbiji vladavina prava, Šešelj ne bi bio u parlamentu”

“U ovoj priči uopće nije važno postoji li snimka tog incidenta, odnosno samog gaženja zastave. Najveći skandal nije taj što je zgažena hrvatska zastava i što je naše izaslanstvo Šešelj nazivao ustašama i psovao ih. Skandal je činjenica da je on to mogao raditi u parlamentu jedne države. Mnogo veći problem od onoga što se dogodilo hrvatskoj delegaciji jest to što se događa u Republici Srbiji nakon što je Mehanizam međunardnog suda, koji proizlazi iz Haškog tribunala, izrekao Šešelju presudu od deset godina zatvora. Prema zakonu o izboru parlamentarnih zastupnika u Republici Srbiji, onog trenutka kada se zastupniku u tamošnjoj Skupštini izrekne kazna zatvora dulja od šest mjeseci, njemu po automatizmu mora prestati parlamentarni mandat”, pojašnjava Gjenero.

Da je Republika Srbija država vladavine prava, dodaje on, Šešelj jučer uopće ne bi bio u parlamentu i incident se ne bi dogodio.

“On, također, u tom slučaju ne bi mogao zaštićen imunitetom prijetiti zastupnicima Aleksandri Jerkov, Nenadu Čanku i Tomislavu Žigmanovu da će prema njima ponovno činiti ratne zločine. A ne bi imao ni parlamentarni imunitet u najavljenom pohodu svoje sljedbe na Hrtkovce na obljetnicu pogroma Hrvata iz tog vojvođanskog mjesta”, kazao je Gjenero.

“Hrvatska mora pokrenuti političku akciju”

Hrvatska, kao članica Europske unije, ističe Gjenero, ima obvezu reagirati na flagrantna kršenja načela zakonitosti u državi koja je u procesu pristupanja Uniji i koja ugrožava svoje građane. Također, kaže, Hrvatska je jamac sigurnosti Hrvata u drugim državama, pa time mora reagirati na napade na Žigmanova kao njihovog političkog predstavnika u Srbiji i na prijetnju novim pogromom Hrvata u Vojvodini.

“Hrvatska mora poduzeti međunarodne korake da zaštititi i sve građane Republike Srbije, pogotovo one koji se zalažu za europeizaciju te države, kao i Hrvate u Vojvodini. Pitanje povrijeđene časti države gaženjem zastave pritom je drugorazredno i ono je riješeno prekidom posjeta hrvatske delegacije te prosvjednom notom koju je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pokušalo uručiti veleposlanici Srbije u Hrvatskoj. To je sada završena priča, ali priča zaštite elementarnih ljudskih prava u Srbiji, koje krši ratni zločinac Šešelj koji ne bi smio imati zaštitu parlamentarnog imuniteta i dalje je otvorena. Hrvatska mora pokrenuti političku akciju u zaštiti onih koji su evidentne političke žrtve njegova nasilništva”, kazao je Gjenero.

“Dužnost je Hrvatske da zaštiti Žigmanova, Čanka i druge”

A koliko su Šešeljeve prijetnje ozbiljne govori i jučerašnji pokušaj premlaćivanja Nenada Čanka, čelnika Lige socijaldemokrata Vojvodine i zastupnika u Skupštini Srbije, prije gostovanja na jednoj tamošnjoj televiziji. Kako javlja srpski N1, Čanka su Šešeljevi tjelohranitelji presreli ispred zgrade televizije Hepi gde su obojica odvojeno gostovala u jutarnjem programu.

“Osuđeni ratni zločinac Šešelj, koji je stjecajem nesretnih okolnosti zastupnik u parlamentu, ponovno je počeo dovlačiti batinaše da plaše ljude i prijeti, a mene su, eto, i fizički napali”, kazao je Čanak nakon jučerašnjeg incidenta koji je prethodio onome u Skupštini Srbije.

“Hrvatska mora naučiti da kao članica EU-a ima obvezu zalagati se za zaštitu temeljnih europskih vrednota. Naša dužnost je da stanemo u zaštitu čestitih ljudi poput Čanka, Jerkov i Žigmanova”, kaže Gjenero.

Inače, prema pisanju beogradskog Blica, Šešelj i njegov sudrug iz Srpske radikalne stranke Filip Stojanović koji su, po vlastitim tvrdnjama, gazili hrvatsku zastavu, a zatim psovali članove hrvatskog izaslanstva, mogli bi odgovarati za svoje nedjelo. Naime, u tamošnjem Krivičnom zakonu stoji da onaj tko “javno izloži poruzi stranu državu, njezinu zastavu, grb ili himnu, bit će kažnjen novčanom kaznom ili zatvorom do tri mjeseca”.

