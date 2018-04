POLITIČKI ANALITIČAR O PADU REJTINGA HDZ-a: ‘Plenković ne mora previše brinuti, oni koji se sada odriču HDZ-a nemaju puno izbora’

“Pad rejtinga bit će vidljiv neko vrijeme, no potom će se kompenzirati. Ljudi koji su se sada odrekli izbora HDZ-a zapravo nemaju političke alternative. Oni mogu ili baciti svoj glas ili glasovati za HDZ”, kaže politički analitičar Davor Gjenero

Novo mjesečno istraživanje Promocije plus o društvenim i političkim preferencijama CRO Demoskop provedeno početkom travnja pokazalo je najnižu razinu podrške vladajućem HDZ-u od proteklih parlamentarnih izbora naovamo, a i rejting samog predsjednika stranke i premijera Andreja Plenkovića značajno je pao.

HDZ bi, prema rezultatima tog istraživanja, i danas bio relativni izborni pobjednik, ali s 26,8 posto podrške u odnosu na 28,9 s početka ožujka. Osim toga, Plenković se usidrio na čelu liste najnegativnijih političara s 24,4 posto, u odnosu na 22,7 posto koliko je skupio negativnih glasova ispitanika u CRO Demoskopu iz ožujka.

Na takav rejting HDZ-a i samog Plenkovića nesumnjivo je ponajviše utjecala javna rasprava, ali i galama oko ratifikacije Istanbulske konvencije.



Govore li rezultati ove ankete da je HDZ doista u velikim problemima, upitali smo političkog analitičara Davora Gjenera. On smatra da je loš rezultat HDZ-a u toj anketi s početka travnja očekivan, ali ne i dramatičan po tu stranku i njenog predsjednika.

“Kad uđete u borbu u vlastitoj stranci onda je očekivano da ćete izgubiti dio marginalnog biračkog tijela. Taj gubitak bit će vidljiv neko vrijeme, no potom će se kompenzirati. Ljudi koji su se sada odrekli izbora HDZ-a zapravo nemaju političke alternative. Oni mogu ili baciti svoj glas ili glasovati za HDZ”, ističe Gjenero.

Prema tom tumačenju, premijer i šef HDZ-a ne mora biti previše zabrinut za svoj i rejting svoje stranke.

“To je vrhunac jedne unutarnje krize u HDZ-u. Čak pretpostavljam da su u toj stranic očekivali da će kratkotrajno izgubiti više. Taj pad jest vidljiv, no kad čitate naslove u medijima stječe se dojam da je riječ o padu od 50 posto. Pretpostavljam da će ih već sutra oporaviti činjenica da je Agrokor na putu konosolidacije, što je veliki uspjeh ove Vlade koji će vjerojatno znati i naplatiti”, kazao nam je Gjenero.

Most potisnuo SDP u vođenju opozicijskih projekata

I činjenicu da Živi zid u istraživanjima javnosti već mejsecima kontinuirano raste – u novom CRO Demoskopu su treći s 11,2 posto podrške ispitanika – Gjenero drži posve očekivanom. Mnogo zanimljivijim drži to što je Most zaustavio pad svoga rejtinga.

“Most (s podrškom od 8,1 posto isptanika, nap.a.) je zaustavio pad snažnom aktivnošću u Saboru gdje su, zapravo, potisnuli SDP u u vođenju ključnih opozicijskih projekata, ali i time što su imali vrlo snažnu kampanju na terenu. Tek treba vidjeti koliko je njihovo zaustavljanje pada i blagi rast dugoročno održivo”, kaže Gjenero.

Prokomentirao je i rezultat ankete prema kojemu je “nitko” nakon tri mjeseca ponovno na vrhu liste najpopularnijih političara te da čak 77 posto građana – pet posto više nego početkom ožujka – smatra kako Hrvatska ne ide u dobrom smjeru.

“Vlada ima dobre trendove, a ne uspijeva dobiti veću potporu”

“Kada razgovarate s ljudima čujete da većina njih nikoga ne smatra posebno dobrim političarom i da ih sve smatra korumpiranima, okrenutima svojim interesima To nije ništa čudno. Čudno je do neke mjere da Vlada objektivno ima dobre trendove, a da to ipak ne uspijeva pretvoriti u vidljiviji rast potpore”, ističe Gjenero.

Pritom navodi kako ni usprkos konsolidaciji Agrokora, jasnom definiranju pozicije unutar euroatlantskih integracija i garanciji da Hrvatska neće postati svojevrsna ruska marioneta unutar EU te činjenici da se uspijeva progurati ratifikacija Istanbulske konvencije, Vlada ne uspijeva kapitalizirati te rezultate.

“Unatoč svemu tome imate većinsko opredijeljenje čak tri četvrtine građana da zemlja ide u krivom smjeru”, zaključuje Gjenero.

