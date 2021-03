POLITIČKI ANALITIČAR NEMA NIŠTA PROTIV VRIJEĐANJA BANDIĆA: ‘Sad kad je mrtav, valjda mu je svejedno, obitelj mu je to trpjela i ranije’

‘Oni koji su jako zagriženi će Bandiću zamjerati jednu ili drugu stvar, jedni zato što je imao Titovu značku, drugi zato što je davao nekretnine ljudima koji su imali veze s NDH-om’

Politički analitičar, Žarko Puhovski, komentirao je danas za N1 komemoraciju za preminulog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, rekavši da je Bandić svoj ispraćaj imao pred Gradskim poglavarstvom, pa nije bilo razloga očekivati velik broj pred HNK-om danas. “Nema dvojbe da bi on imao mnogo ljudi koji bi stali iza njega na izborima, nema dvojbe da ima podršku i popularnost velikog broja ljudi i danas”, dodao je Puhovski.

“Profil tih ljudi su ljudi koji su s jedne strane, doista smatrali da je Bandić nešto činio za grad i to na populistički način, na način jednoga od nas, čovjeka koji se nije izdvajao i drugo, ljudi kojima je on konkretno pomogao, a to je izrazito velik broj ljudi. Tu je paradoks, oni koji su bili protiv Bandića, bili su protiv njega zbog više ili manje svjetonazorskih, čak estetskih razloga, oni koji su bili za njega, bili su iz dubljih motiva toga što im je pomogao.

On je mogao okupljati i ljevicu i desnicu, kao što to nitko u Hrvatskoj nije mogao. Oni koji su jako zagriženi će Bandiću zamjerati jednu ili drugu stvar, jedni zato što je imao Titovu značku, drugi zato što je davao nekretnine ljudima koji su imali veze s NDH-om, i tako dalje”, rekao je.

O mrtvima sve najbolje?

Puhovski ne smatra ispravnom tvrdnju da svi koji vrijeđaju Bandića vrijeđaju i Zagrepčane, kako je danas ustvrdio Bandićev dugogodišnji prijatelj i suradnik Duško Ljuština. “Ja sam godinama govorio negativno o onima koji su podržavali Tuđmana, i nesumnjivo sam imao brojne ljude koji su mislili da sam u krivu”, rekao je Puhovski.

Osvrnuo se potom na izreku “o mrtvima sve najbolje”. “To je tradicija starija 600 godina od kršćanstva, tu se pokazuje taj tip krivog shvaćanja, tko kritizira da je protiv kršćanstva i da su ti ljudi protiv uljudbene i demokršćanske Europe. Nije uljudbena, nego uljuđena, a demokršćansku Europu čine demokršćanske stranke. Po mom sudu nije ukusno subjektivirati se napadima na Bandića, a onda reći od danas to ne radimo, jer mu je smrtni dan.

Sad kad je mrtav, valjda mu je svejedno, obitelj mu je to trpjela i ranije pa može i dalje. Ako se ne bojimo pokojnika, a valjda te praznovjerice više nema, onda treba govoriti o Bandićevim greškama i prigovorima njegovoj kvaliteti”, rekao je Puhovski te dodao da bi taktički bilo dobro da Bandićeva stranka ide s listom za Gradsku skupštinu, bez kandidata za gradonačelnika, jer se ne može dogoditi da ponude nekoga tko bi mogao biti dostojna zamjena za Bandića.

Upitan može li se osoba koja dođe na njegovo mjesto izboriti s onime što je Bandić ostavio iza sebe, Puhovski je rekao da sigurno može, samo je pitanje tko će to biti i koliku će podršku imati. ‘Taj će se najviše baviti održavanjem aparata. U gradskom aparatu se nalaze čudni ljudi, najvećim dijelom potpuno nesposobni, i mnogi ljudi s ozbiljnim profesionalnim kvalitetama… Tko god dođe na Bandićevo mjesto trebat će nekoga iz starog aparata. Zato će prvi mandat biti nezahvalan, a da ne govorim o ogromnoj budžetskoj rupi koja će se širiti”, rekao je Puhovski za N1.

